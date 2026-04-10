Alumnos descompensados y falta de inversión: apuntan contra Zdero por la situación de los comedores escolares en Chaco

Un docente del Impenetrable denunció que niños pasan toda la jornada escolar sin comer, se descomponen y se duermen en clase. Apuntó contra el sistema de comedores y reveló cifras que exponen la crisis alimentaria en escuelas rurales del Chaco, en un contexto de recesión y recortes de transferencias del Gobierno nacional a las provincias. El Destape intentó comunicarse con el Gobierno provincial para indagar en la situación de los comedores escolares, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.

El planteo fue realizado por Marcelo Alvarenga, director suplente de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 982, ubicada en el paraje Río Muerto, en la localidad de El Espinillo. Con 17 años de trayectoria en la región, el docente describió un escenario crítico que afecta directamente a alumnos de nivel primario, en la provincia gobernada por Leandro Zdero.

Según explicó en comunicación con El Destape, muchos estudiantes llegan a la escuela tras recorrer varios kilómetros desde sus hogares, iniciando su jornada alrededor de las 6 de la mañana. Sin embargo, permanecen en el establecimiento hasta las 16 sin recibir una alimentación adecuada, lo que genera consecuencias visibles en su salud y desempeño escolar. “Se duermen porque no comen”, señaló, al referirse a episodios en los que los niños se descomponen o se quedan dormidos en clase por falta de alimento. “¿Cómo voy a tener a un chico de 4 o 5 años sin comer todo el día? Es una locura”, cuestionó.

Marcelo Alvarenga renunció a su cargo tras 17 años de trayectoria por la situación de los comedores.

"El Ministerio de Desarrollo Humano no es un ente aislado al Gobierno provincial, es total responsabilidad del gobierno de la provincia la situación de los comedores escolares", agregó. En este sentido, Alvarenga cuestionó el monto asignado por alumno, que "ronda los 800 pesos diarios", una cifra insuficiente para garantizar una alimentación básica.

Además, denunció la existencia de presiones administrativas para presentar rendiciones que no reflejan las condiciones reales del servicio. "Hay una clara intención de minimizar estos acontecimientos", comentó.

En ese contexto, el docente manifestó su desacuerdo con el esquema vigente y aseguró que no estaba dispuesto a avalar prácticas que, según su criterio, distorsionan la realidad. “No quiero ser cómplice de un sistema que te obliga a mentir”, expresó.

Cabe destacar que la escuela cuenta con una matrícula de 77 alumnos, en su mayoría pertenecientes a la comunidad qom, que asisten en jornada completa. De acuerdo con el relato del docente, sostener la alimentación diaria implica “hacer malabares” con recursos limitados, lo que agrava la situación en un contexto social complejo.

Tras visibilizar el problema, Alvarenga presentó su renuncia al cargo directivo y anunció que regresará a su puesto como maestro. Con respecto a la respuesta del Gobierno, indicó: "El día de ayer nos visitó el Director Regional junto a supervisores de distintos niveles y modalidades, pero no se acordó el tema en profundidad".

Un Gobierno despreocupado por los niños

Esta no es la primera situación contra las infancias en las que se envuelve el gobernador Leandro Zdero. Pese a que el Superior Tribunal de Justicia provincial intimó a la obra social del Chaco, desfinanciada por el gobernador, familiares de 11 niños con patologías complejas aseguran que el INSSSEP continúa sin dar respuesta.

A través de una resolución firmada el 26 de marzo, el máximo tribunal provincial -compuesto por Víctor del Río, Iride Grillo, Alberto Mario Modi, Emilia Valle y Enrique Varela- ordenó garantizar la atención médica, respetar los equipos tratantes y priorizar el interés superior del niño por sobre cualquier cuestión administrativa o presupuestaria. A pesar de la contundencia de la sentencia, la obra social estatal no habría acatado la decisión, lo que configura, según denuncian, un caso de no respetar a la Justicia en un tema crítico como la salud.

Desde las familias advirtieron que el incumplimiento agrava los cuadros clínicos y expone a riesgos irreversibles, lo que incrementa la urgencia de una respuesta estatal. El conflicto revela un escenario de alta tensión entre la Justicia y el Ejecutivo provincial, con consecuencias directas sobre niños, niñas y adolescentes con enfermedades complejas.

Además lo consideran como una situación de extrema gravedad institucional, ya que implica desconocer una orden judicial en un contexto donde la vida de los pacientes está en riesgo.

Milei-Zdero: el vínculo tóxico del NEA

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

"Si agregamos todos los gastos, se habla de alrededor de $1.400.000 para cubrir lo mínimo", señaló Patricia Lezcano, referente de INDEC Chaco. En este escenario, numerosos hogares quedan por debajo del umbral de pobreza, ya que sus ingresos no logran acompañar la suba de precios ni compensar la falta de empleo.