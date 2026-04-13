Los ministros quieren que Adorni deje el cargo pero advierten que su salida puede ser un golpe para el Gobierno

Más de un mes después de que Manuel Adorni quedara envuelto en escándalos a partir de una foto en Nueva York y luego sea investigado por enriquecimiento ilícito, el Gabinete ya no pone las manos en el fuego por el ex vocero. La mayoría de los ministros quieren que el jefe de Gabinete deje su cargo pero advierten que su salida puede ser un golpe para el Gobierno.

Los Milei están en una encerrona. La mayoría del Gabinete quiere que se vaya el ex vocero pero reconocen (en off, en privado) que no saben las dimensiones del daño que puede producir su despido.

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El Gobierno no tiene voceros. Se quedó sin voz. Tímidamente, Luis Caputo y Patricia Bullrich se animan pero saben inevitablemente que las preguntas sobre Adorni llegarán y no quieren quedar en offside con los Milei. Javier y Karina son los únicos que lo sostienen a Adorni genuinamente. Nadie más. "Toto" cree que el daño político le hace mal a la economía y Adorni hoy es parte del problema, sumado a las internas en la Casa Rosada.

El Gabinete, incómodo

Bullrich está resignada. Es de las que cree, al igual que Santiago Caputo, que Adorni es insostenible e imposible de defender. Pero ambos reconocen que su salida será un cimbronazo para el Gobierno que nadie sabe dónde puede terminar.

La senadora consiguió el aval de ir por la alcaldía de la Ciudad tras la caída de Adorni. Fue la gran ganadora. ¿Se conformará con batirse a duelo con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O tiene intenciones de ir por Nación? "Patricia no quiere sacar los pies del plato, por eso no va a romper con el Gobierno", le aseguró un entornista de Bullrich a El Destape. ¿Y si llega Milei con la imagen positiva por el piso, se corre de la reelección y la eligen a "Pato"? Hoy la ex ministra de Seguridad es la libertaria que mejor mide.

El ministro de Interior, Diego Santilli, intenta salir del laberinto de esta crisis por arriba y a los saltos. En su entorno niegan que haya malestar con Adorni, pero el Colo se abrió y trata de no quedar pegado. Su objetivo de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires puede más.

Sandra Pettovello tampoco quiere quedar manchada por el caso Adorni. Se despegó inmediatamente de cualquier sospecha de corrupción en medio del escándalo de los créditos del Banco Nación para diferenciarse del equipo de Toto Caputo y por elevación también del ex vocero.

El Gobierno usa a voceros no oficiales para salir de esta crisis. Un tuitero de Santiago Caputo, un periodista de buena relación con Milei o Antonio Aracre. El ex jefe de asesores de Alberto Fernández picó en punta para oficializar su labor. Agrada a los Milei y podría llegar a ser oficialmente el próximo titular de la Vocería, el anterior trabajo de Adorni.