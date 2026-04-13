En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon este lunes las dos mujeres que le prestaron 100.000 dólares y afirmaron que el funcionario aun les debe 70.000 dólares más intereses a más de un año y medio de la entrega. El jefe de Gabinete tiene, según las prestamistas, hasta noviembre de este año para cancelar la deuda. Esta operación se hizo en noviembre del 2024 casi al mismo momento que Adorni hipotecó su casa de Parque Chacabuco y compró la casa del country Indio Cuá. Según se desprende del expediente, Adorni habría usado esa plata prestada para adquirir la casa en el country.

Ambas, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su testimonio, ambas mujeres ratificaron que le otorgaron a Adorni el préstamo hipotecario privado de 100.000 dólares en noviembre de 2024. Además, madre e hija confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”. Según detalló Noticias Argentinas, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. Su hija también trabaja en la Policía, como contadora. Informaron hoy en la Justicia que heredaron el dinero tras la muerte de su padre (el ex marido De Molina), que también fue comisario.

Mientras las sucesivas revelaciones sobre las presuntas irregularidades del patrimonio de Adorni persiguen como sombra a La Libertad Avanza (LLA) y a los hermanos Javier y Karina Milei, la Justicia investiga si ambas mujeres contaban con la capacidad económica para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

Declaró Graciela Molina de Cancio, prestamista de Adorni. (Capturas de video)

La inmobiliaria complicó más a Adorni: "Me enteré por televisión"

La martillera Natalia Rucci, titular de la inmobiliaria que lleva su apellido y que intermedió entre los dueños anteriores del departamento que también es propiedad de Adorni y queda en la Miró al 500, afirmó en declaraciones públicas no haber visto al funcionario libertario y desconocer que el inmueble iba a ser comprado por él. Según sostuvo la martillera, se enteró que "por la televisión" que Adorni tenía algo que ver con la propiedad.

Por la misma vía, Rucci supo de la existencia de la escribana que validó las firmas de este inmueble de la calle Miró, Adriana Nevchenko. La escribana negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”. De acuerdo a lo revelado, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

El inmueble era propiedad del ex futbolista Hugo Morales, a quien Martín Feijoo, el hijo de Beatriz Viegas (72) una de las jubiladas, señó. Este, según Rucci, no le mencionó "nada" sobre el funcionario del gobierno de La Libertad Avanza. Para este miércoles 15 de abril, está prevista la declaración de Viegas (72) y Claudia Sbabo (64).

El levamiento del secreto fiscal y bancario, con el que se analizará en detalle la situación patrimonial de Adorni, también alcanzará a su esposa, Bettina Angeletti, con quien comparte el departamento. La medida busca permitir a los investigadores acceder a datos precisos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales vínculos con billeteras virtuales, según informó Noticias Argentinas.

Nuevos datos y dudas sobre sus viajes

Por otro lado, trascendió nueva información que recibió la Justicia sobre el vuelo de regreso de Adorni y su esposa desde Estados Unidos tras su asistencia a la Argentina Week, realizado entre el 9 al 12 de marzo en Nueva York. Según documentos a los que accedió El Destape, la Justicia ya tiene la documentación que demuestra que el monto total de los pasajes excedió los 10.000 dólares: el ticket del jefe de Gabinete fue emitido por 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti alcanzó los 5.154,55 dólares. En relación con la reserva, figura vinculada a "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de 'MISIÓN OFICIAL'".

En los pasajes Adorni y su esposa figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22.25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10.15 del día siguiente, en un servicio directo, sin escalas intermedias.

Los pasajes son de cuando Adorni y Angeletti volvieron de la Argentina Week: si bien ambos viajaron en el avión presidencial, volvieron en un vuelo de línea de la empresa Delta Air Lines. Una vez en Argentina, el jefe de Gabinete dio su versión sobre por qué había viajado a Estados Unidos junto a su esposa en el avión presidencial. "Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara", dijo en A24. Luego, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que viajara el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, agregó.