Pese al escándalo, Adorni tuvo más de 100% de aumento de sueldo desde diciembre

Mientras la Justicia continúa sus avances en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, se conoció que el jefe de Gabinete tendrá en mayo un aumento del 123% de su sueldo, en comparación con lo que ganaba en diciembre. A partir del próximo mes, el funcionario sospechado por el incremento de su patrimonio desde que llegó a la Casa Rosada pasará a cobrar $8.020.866 brutos por mes.

Este sideral aumento se dio luego de la decisión de Javier Milei de descongelar los salarios de todos los funcionarios del Gabinete Nacional, a través del Decreto 931/2025 publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial. En el texto no se aclaraba porcentaje ni número que recibirían de incremento los ministros, secretarios y subsecretarios de la gestión libertaria.

Según publicó La Nación, la plana mayor de los funcionarios ya recibió incrementos superiores al 100% en los primeros meses del año gracias a este decreto. En detalle, los ministros cobraban en diciembre un salario bruto de $3.534.006 y a partir de enero recibieron $7.129.501. Luego, en febrero, subió a $7.272.091; en abril a $7.902.331; y en mayo a $8.020.866.

Al contrastarlo con lo que cobraban anteriormente, el incremento entre diciembre y febrero alcanza el 102%, si se compara diciembre con abril, trepa al 120%, y entre diciembre frente a mayo, llega al 123%.

La comparación con los estatales

El Destape se comunicó con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, para comparar estos aumentos con los que recibieron los empleados públicos, quienes cobran en promedio sueldos de $1.200.000. Según detalló el dirigente, las subas salariales para los trabajadores fueron muy por debajo de los que recibieron los principales funcionarios de Milei.

En concreto, las mejoras salariales para los empleados de la administración nacional fueron en enero 2,5%, en febrero 2,2%, en marzo 2%, en abril 1,7% y en mayo 1,5%. En total, fue de apenas 10% en los últimos meses, 110% menos que lo que ganaron funcionarios como Luis Caputo, Sandra Pettovello o Adorni, quien cobra un sueldo como ministro.

Cuánto cobran otros funcionarios

En el caso de los secretarios, que hasta diciembre percibían un salario bruto de $3.282.709, sus ingresos también registraron subas en los meses siguientes: cobraron (siempre en bruto) $6.530.145 en enero, $6.660.748 en febrero, percibirán $7.238.005 en abril, y alcanzarán los $7.346.575 en mayo.

Por su parte, los subsecretarios, cuyo salario en diciembre era de $2.981.513, pasaron a recibir $5.930.989 bruto en enero, $6.049.609 en febrero y $6.573.902 por abril. En tanto, el sueldo de mayo llegará a $6.672.510.