La canción de Charly García que a Spinetta le hubiera gustado componer: fue prohibida en la dictadura

Spinetta reveló qué canción de Charly García le gustaría que sea de su autoría. (PH anecdotas_garcia)

Luis Alberto Spinetta se refirió a la obra de Charly García en una entrevista en los 90 y reveló cuál de sus canciones le gustaría haber compuesto. Con la generosidad que lo caracterizaba, "El Flaco" confesó su profunda admiración por Viernes 3 AM, track que destacó como una de las piezas más conmovedoras y potentes de la historia del rock nacional.

Para Spinetta, esta canción representaba una cumbre creativa capaz de capturar una sensibilidad única, uno de los relatos más conmovedores y sentidos de la carrera de García. La obra, que forma parte del emblemático álbum La grasa de las capitales (1979) de Serú Girán, nació de una inspiración vertiginosa en el departamento de Charly en San Telmo.

Su composición es particular no solo por su temática sombría, que transita la angustia y la alienación, sino también por su proceso de grabación: se trata de uno de los pocos temas de la banda en el que no participó David Lebón originalmente. Con una letra que culmina de manera trágica aludiendo directamente a un final violento, la canción se convirtió en un retrato crudo de la desesperación humana en un contexto de encierro y opresión.

Debido a su contenido explícito y las alusiones al suicidio, la canción sufrió la censura de la dictadura militar, que prohibió su difusión bajo el argumento de que incentivaba a los jóvenes a quitarse la vida. Sin embargo, lejos de desaparecer, la prohibición solo agigantó la mística de un tema que hoy es considerado un himno de resistencia y una joya de la música argentina. Al elegirla como la pieza que le hubiese gustado firmar, Spinetta no hizo más que confirmar la maestría de García para transformar el dolor y la oscuridad en una belleza eterna y necesaria.

Charly García.

Se recuperó un archivo histórico de Charly García y Mariano Mores

El patrimonio cultural de la música nacional se enriqueció recientemente con el hallazgo de un documento audiovisual de gran valor histórico: el cruce artístico entre Charly García y Mariano Mores. El material fue recuperado de un soporte VHS y registra una interpretación en vivo del tango Uno realizada en 2001, rescatada de una emisión original del canal CM (El Canal de la Música).

La difusión de esta pieza estuvo a cargo del espacio especializado Rarezas SNM, que destacó la labor de José Germán Borda en la conservación de estas imágenes a lo largo de los años. Este encuentro permite redescubrir una versión singular de una de las obras cumbres del género, que fuera compuesta originalmente en 1943.

La canción, que amalgama la profundidad lírica de Enrique Santos Discépolo con la complejidad melódica de Mores, cobra una nueva dimensión en este registro. La recuperación de este video no solo celebra la maestría de sus autores originales, sino que documenta un momento clave de convivencia entre el rock y el tango en manos de dos de sus máximos referentes.