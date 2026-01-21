Entradas para Spinetta, "El Marcapiel" en el Konex 2026: precios y fecha de cuándo es el show homenaje

Luis Alberto Spinetta será homenajeado con un gran show en el Konex.

Luis Alberto Spinetta sigue vivo en su legado y en su música. Un artista que marcó un antes y un después en la música argentina y de la región, por su calidad en la composición, su variedad, su complejidad y la intimidad que generó a través de su poesía y canto. De esta manera, los músicos que le han seguido en la línea temporal de la historia toman al "Flaco" como una referencia ineludible. Como el ídolo, la persona que quisieran ser.

El patio a cielo abierto de Ciudad Cultural Konex será el escenario de El Marcapiel, el encuentro que celebra la obra y el legado de Luis Alberto Spinetta. La fecha no es casual: el show se realiza en el día del natalicio de "El Flaco" y llega a su quinta edición, consolidado como un ritual colectivo que cruza generaciones y sensibilidades alrededor de una de las figuras centrales de la música argentina. Y que tendrá la presencia de artistas de primer nivel que homenajearán y celebrarán sus canciones.

Cuándo es el show "El Marcapiel", homenaje a Spinetta

El show es este viernes 23 de enero a las 19 horas. Con dirección general de Javier Malosetti, El Marcapiel propone una lectura viva y compartida del universo spinetteano, de la mano de músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera y de artistas invitados que retoman esas canciones desde el presente, sin nostalgia ni museo. Un homenaje en movimiento a un autor irrepetible, único músico argentino en recibir tres Premios Konex de Platino y un Konex de Honor.

Lisandro Aristimuño y Fabiana Cantilo, dos de los artistas presentes

La noche contará con la participación de Lisandro Aristimuño, Fabiana Cantilo, Juanchi Baleirón, Baltasar Comotto, Emilio Del Guercio, Mono Fontana, Rubén Goldín, Machi Rufino, Brenda Martin, Coti Sorokin, Gustavo Spinetta , entre muchos otros músicos y solistas que se suman a esta celebración colectiva. Una cita imprescindible para volver a escuchar, sentir y resignificar una obra que sigue marcando el pulso de la canción argentina.

Quiénes son todos los artistas que participarán del show homenaje a Spinetta

Los músicos invitados son los siguientes:

Lisandro Aristimuño

Juanchi Baleiron

Fabiana Cantilo

Baltasar Comotto

Emilio Del Guercio

Dhani Ferrón

Mono Fontana

Luz Galathea

Rubén Goldín

Felipe Herrera

Javier Malosetti

Eduardo Martí

Brenda Martin

Machi Rufino

Coti Sorokin

Gustavo Spinetta

Leo Sujatovich

Guillermo Arrom

Daniel Colombres

César Franov

Alejandro Franov

Daniel Rawsi

Juan Pablo Rufino

Sergio Verdinelli

Precios para el show y por dónde comprar

Las entradas se pueden adquirir por entradas.cckonex.org, y cuentan con los siguientes precios: