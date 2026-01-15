Entradas Winona Riders en el Konex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Winona Riders se presenta en el CCKonex.

Antes de estrenar su quinto disco de estudio, Winona Riders vuelve al CCKonex para presentar una fecha doble a pura potencia y ruido. Ofrecerán dos shows bien distintos, con un set electrónico junto al Sindicato del Drone al aire libre y un show propio puertas adentro, con doble batería y la apertura de DJ Zac. Será el primer encuentro del año entre el grupo y su público, tras un gran 2025.

Además, habrá adelantos de su próximo disco, WR5. En cuanto a la presentación con Síndrome del Drone, habrá una presentación con los sintetizadores como protagonistas absolutos y destacando una de las facetas que el grupo explora frecuentemente en sus discos. Respecto a la presencia de DJ Zac, formó parte de otras fechas de Winona Riders como Niceto (2023), el Teatro Flores (2025) y el Konex (2025), entre otros.

Cuándo toca Winona Riders en el Konex 2026

Winona Riders se presenta el viernes 20 de febrero desde las 19 horas en el CCKonex, ubicado en Sarmiento 3131, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se pueden adquirir por entradas.cckonex.org.

Precios para Winona Riders en el Konex

Anticipadas: $15.000 + cargo de servicio

General: $18.000 + cargo de servicio

La historia de Winona Riders

A un año de sus dos sold outs explosivos en enero de 2025, el quinteto renueva la apuesta en 2026 y despliega todo su arsenal. El grupo se formó en Morón (provincia de Buenos Aires) por Ariel Mirabal Nigrelli y Ricardo Morales en 2018. Actualmente, el grupo está integrado por Ariel Mirabal Nigrelli (voz y guitarra), Ricardo Morales (voz y guitarra), Gabriel Torres Carabajal (percusión), Francisco Cirillo (batería) y Santiago Vidiri (bajo).

De acuerdo a lo que dicen sus integrantes, una de las principales razones por las que nació este proyecto es para convertirse en la banda que siempre quisieron ver en vivo, pero nunca pudieron, priorizando sus propias reglas y una filosofía de tocar lo más seguido posible, incluso con las estrategias de marketing que suelen imponer los promotores.

Con un show de cuatro horas en el legendario Estadio Obras, una portada en Rolling Stone Argentina e invitaciones a los line-ups de Lollapalooza, Primavera Sound y Music Wins, Winona Riders se ha consolidado como una de las propuestas artísticas más disruptivas, enérgicas y potentes de la escena actual. Su presentación en el Konex se perfila como una de las fechas más intensas del verano porteño y una cita obligada para quienes siguen de cerca la evolución del grupo.