Winona Riders llega a Obras: "Nos tildan de arrogantes porque confiamos en lo que hacemos"

Winona Riders irrumpió en la escena del rock argentino con una energía arrolladora y un enfoque desafiante que los colocó en el centro de atención como una de las bandas "más arrogantes" y "contestatarias" de la nueva generación. Desde sus inicios, su actitud provocadora y su postura crítica frente a la política y la sociedad generaron tanto admiración como polémica.

Con un sonido único que fusiona influencias del rock stone, krautrock, noise, psicodelia y electrónica, supieron captar la atención de una audiencia joven que se siente representada por su irreverencia y audacia. En sus letras no hay censura, y el mensaje es claro: no temen desafiar las normas y cuestionar el status quo. Esta postura se refleja en su más reciente trabajo, No hagas que me arrepienta (2024), donde la banda se posiciona directamente contra figuras políticas como la vicepresidenta Victoria Villarruel, desafiando el silencio sobre los horrores de la dictadura.

El próximo 9 de mayo, Winona Riders va a debutar en Obras Sanitarias, uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina, confirmando no solo su crecimiento, sino también subrayando el impacto que tuvieron en la escena del rock argentino, logrando lo que parecía impensado para una banda emergente: ser tapa de Rolling Stone después de años sin que una nueva formación ocupara ese lugar. Previo al show más importante de su carrera, la banda integrada por Gabriel Torres Carabajal (Percusionista), Ariel Mirabal Nigrelli (Voz y guitarra), Santiago Vidiri (Bajo), Ricardo Morales (Voz y guitarra) y Francisco Cirillo (Batería), escogieron pocos medios para hablar y El Destape fue uno de ellos.

No hagas que me arrepienta está muy atravesado por todo lo que está pasando a nivel social y político en Argentina. ¿Cómo surgió la canción V.V.?

- Ariel: Nosotros evitamos la tibieza, tratamos de esquivarla lo más posible. Nos excedía todo lo que estaba pasando, y se volvía más incómodo no hablar, que hacerlo. No es algo fácil, de hecho, no muchos lo hacen. También existe miedo a la cancelación últimamente. Las redes nos atraviesan de tal forma que uno puede tener miedo de decir lo que piensa, temiendo lo que puedan decir los demás. Pero, tal vez, a algunos les gusta lo que está pasando, no sé... Ese es el tema de la tibieza: no saber qué opinás y quedarte en un gris.

¿Sumás o restás, entonces?

- Ariel: Claro, también está todo lo que influye la industria, desde lo más mainstream, las exigencias que se les hacen a los artistas más grandes. Pero bueno, uno también deja que pase eso, no es que te controlan al 100%. Uno también tiene su propia postura. Así como V.V, está Falsos Reyes, está 680, está Hondart, que hablan de todo lo que está pasando. Es eso, esquivar la tibieza.

- Santiago: V.V tiene un enfoque particular y se encuentra en medio de otras canciones que también expresan cosas muy particulares. Es interesante que puedan convivir una canción de amor junto a una sátira de un personaje que nos atraviesa hoy. Creo que ahí también está lo interesante: la libertad de poder expresarse abiertamente. Cada canción expresa algo distinto y, por eso, es interesante que convivan tantas formas de expresión.

Volviendo al tema de la expresión política, ¿es un deber del artista expresarse políticamente, aclarar sus posturas?

- Francisco: Sí. Creo que está la obligación de expresarse, mostrar lo que uno tiene adentro. Si mirás nuestros tres discos, es como una licuadora de emociones muy fuertes. Y para nosotros es importante expresarnos, hablar sin pelos en la lengua.

- Ariel: Además, al no expresarte, también estás marcando una postura, ¿no? Aunque no digas nada, de alguna forma estás diciendo mucho. Y con V.V la idea también es invitar al oyente y a los colegas a ponerse en el contexto de todo lo que está pasando. Hay algo muy interesante que, por ejemplo, me pasó al buscar en Google "Cozzani" mientras escribía el tema y me apareció "Cozzani y Etchecolatz". Alguien lo buscó, ¿ves? Primero, eso: generar interés. Y también invitar a los colegas a hablar, porque sabemos que no es fácil. Hay bandas que no hablan, y está bien, cada uno tiene el derecho de no hacerlo.

¿Saben si este tema llegó a alguien del Gobierno? ¿Si lo habrán escuchado?

- Ariel: Ojalá que sí. Espero que se sientan interpelados. Aunque no está apuntado a esa gente, ellos ya se expresaron, ya sabemos lo que piensan. Este tema está dirigido a aquellos que tal vez no saben qué pensar, o que no tienen idea de lo que está pasando. Yo no tenía mucha idea del currículum de Cozzani, pero empecé a investigar mucho más cuando hice el tema. Es una forma de pasar la pelota, de abrir los ojos. Y, de paso, a nosotros también nos sirvió para transformarnos.

- Santiago: Nunca es con la intención de adoctrinar. Siempre es con la idea de expresarse. Es una opinión, es una perspectiva de un grupo. Si a alguien le gusta y le pasa algo con eso, buenísimo. Ya está.

Sus performances en vivo son muy variadas. A veces hay 10 personas en el escenario, y a veces son solo ustedes cinco ¿Cómo surge esa decisión de hacer cada show distinto?

- Ariel: No es algo planeado a propósito, más bien es algo que sucede de forma natural y dejamos que pase. Lo bueno de que los shows sean distintos es que nos alimenta, nos mantiene en movimiento. Es algo que tenemos que seguir haciendo. Si nos encasilláramos en tocar siempre lo mismo, nos volvería locos a nosotros, y si no lo disfrutamos, no lo va a disfrutar nadie. Eso se nota, definitivamente se nota.

- Santiago: Lo que más cuidamos es ser reales sobre el escenario. Y después, si somos 10 o solo nosotros 5 o 6, da igual. Eso también ayuda a que el show sea distinto. Creo que lo esencial es que mientras estemos los 5 o 6 en el escenario, vamos a estar bien. También se trata de complacernos a nosotros. Es un poco egoísta, en el buen sentido. No estamos pensando en qué le gustaría a la gente.

- Francisco: Claro, pero es que la gente también quiere eso. Quiere ver algo genuino. Es que si te gusta lo que pasa arriba del escenario, lo que transmitimos, la gente se da cuenta de que estamos haciendo lo que queremos. Y eso es lo que nos hace auténticos.

- Ariel: Nos aburre hacer siempre el mismo show. Con solo cambiar el orden de las canciones, ya cambia mucho. También hay factores que influyen, como el ánimo del momento. Lo que tocamos a veces depende de eso, no es algo que siempre está ensayado al 100%. Pero el ensayo también ayuda, porque sabemos que tenemos los temas bien practicados, entonces tenemos la libertad de cambiar lo que queramos. Por lo general hacemos la lista de temas en el momento, salvo en casos especiales donde hay más preparación, claro, cuando se requiere algo más complejo. Pero nos gusta que sea espontáneo, que fluya.

¿Creen que algún día podrían meterse en otro género musical, un poco más alejado de lo que están haciendo actualmente?

- Ariel: Sí, no hay nada de lo que estamos haciendo ahora que no pueda cambiar. Estamos trabajando en el cuarto disco y, aunque ya tenemos algunos temas, no hay una línea concreta todavía. Puede pasar cualquier cosa. Es que también importa más la persona que hace la música que lo que está de moda en la industria. Tal vez nos alejemos de lo que hoy se considera estrictamente musical, pero vamos a seguir siendo las mismas personas haciendo música.

- Santiago: Es que si nos alejamos de lo que se espera, seguiremos siendo nosotros mismos. Si dentro de cinco años decidimos hacer un tema de cumbia psicodélica, lo haremos a nuestra manera. Y será diferente, porque siempre le ponemos nuestra impronta. No tenemos miedo ni inseguridades, al contrario, lo que hacemos es buscar algo nuevo.

Cuéntenme un poco sobre este cuarto disco que mencionás ¿Ya tenían canciones para este álbum? ¿Están componiendo ahora?

- Ariel: Ideas siempre hay, y vamos armando todo sobre la marcha. Empezamos a grabar los demos hace poco, en enero, tal vez febrero. Con el último disco sentimos que fue como una especie de "pinchada de cerebro", por decirlo de alguna forma, y eso nos dejó un poco tocados. Ahora, cuando empezamos con los demos, el estar todos juntos nos inspira muchísimo. Hace que todo sea más fluido, casi como un borrón y cuenta nueva.

- Francisco: No estamos pensando en el pasado. Eso nos abre muchísimo el juego y nos da más libertad. Cada uno de nosotros aporta algo, y esa mezcla hace que el resultado final sea diferente a lo que cada uno tenía en mente al principio. Lo bueno es no casarse con ninguna idea fija, porque eso nos permite llegar más lejos, que es lo que siempre quisimos.

Los escuché decir que no tienen el objetivo de vivir de la música, que eso es algo que generalmente se escucha de los artistas emergentes e independientes...

- Ariel: Sí, queremos, pero no a cualquier costo. No es algo que vayamos a hacer a cualquier precio. Sabemos que muchas personas sueñan con vivir de la música, pero también sabemos que, a veces, las discográficas te ponen plata y te dicen "ponete este vestido, decí tal cosa, y cantá estos mismos 15 temas todo el tiempo". Nosotros nunca vamos a hacer eso. Y si bien la propuesta estuvo, decidimos esquivarla.

- Santiago: No vamos a caer en eso solo por la plata. Preferimos seguir siendo nosotros mismos y hacer lo que nos gusta, aunque eso signifique hacer las cosas de otra manera. Somos muy exigentes con nuestra libertad de hacer las cosas. A veces es muy tentador que te pongan la guita y te digan "no dudes más", pero bueno, ¿a qué costo, no?

Siendo fieles a ustedes, hicieron el camino gradual: Moscú, los Emergente, después Niceto, Vorterix, Complejo C, Konex y ahora viene el Obras... Todo ese recorrido que muchos artistas hoy en día se lo saltean.

- Ariel: eso tiene que ver con la ambición que tenemos y con el hecho de también no quemar etapas. Queremos vivirlo porque estamos cocinando nuestro propio guiso y tampoco queremos nada regalado, ni estar de repente llenos de guita por haber hecho un tema. Respetamos nuestro propio proceso interno.

¿Cómo se preparan para el show en Obras?

- Ariel: La idea es que sea el show más largo de Winona. Tenemos muchos temas, muchos discos y muchas ganas de tocar. Sentimos que es nuestra noche y pensamos "Bueno, nos van a dar un lugar pelado para hacer algo con 5000 personas, ¿qué hacemos?". Pero una vez que salimos a tocar es el sentimiento más lindo que podemos experimentar.

¿Qué opinan de las redes sociales?

- Ariel: No hay que dejar que eso te consuma. Es fácil caer en eso, sobre todo con los likes, seguidores, las críticas, las reproducciones... Es imposible que no te coma la cabeza, pero por suerte somos un grupo, no un solista. Como grupo, nos apoyamos entre nosotros. No siempre los ánimos están altos, y a veces las críticas te afectan, pero nos apoyamos para salir adelante y no darle tanta importancia a eso. Porque al final, nuestro objetivo es otro.

¿Y cómo se llevan con la crítica?

- Santiago: Mirá, entramos a cualquier publicación de Winona y siempre hay alguien que nos está criticando. Pero en realidad, eso ya lo sabemos. Mientras nos critiquen por cosas que no tienen importancia, no nos importa. Hay cosas que no nos afectan. La crítica siempre va a estar, y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hacemos. Es parte de la exposición.

Cuando en el Lollapalooza 2023 terminaron el show con la bandera de Argentina con los colores de Estados Unidos y el sol llorando, en Twitter la gente entendió que ustedes estaban bancando a Trump...

- Gabriel: Sí, o que éramos una banda de afuera que vino con esa bandera. Y todo el tiempo estaban diciendo, "estos que se llaman Winona Riders", tipo "Cipayos", "O sea, vienen con un nombre en inglés a un festival yankee". También dijeron que cobrábamos en dólares, esa fue la mejor (se ríe). Hubiera sido fantástico. En esos casos si nos bardean porque piensan distinto, bueno, está bien, es lo que se buscaba. Y cuando bardean porque se confundieron, es hasta gracioso.

- Santiago: Hablaría muy mal de nosotros si nos tomáramos en serio algo que dice alguien en Twitter. Agarrá una guitarra, hacé algo distinto, qué sé yo. Ponete las pilas si no te gusta. Sacanos de donde estamos nosotros. Salí a arrancar nuestros carteles de la calle... No sé. Aparte, capaz es la misma gente que después nos cruza y no nos dice nada. Nunca nadie nos dijo nada en persona.

Otra de las críticas que veo siempre hacia ustedes es que los tildan de arrogantes...

- Santiago: Yo creo que capaz la gente ve que confiamos mucho en lo que hacemos y eso les da miedo e incomodidad. Incomodidad porque lo que ven como arrogancia es, en realidad, amor propio. En realidad es confianza plena en uno mismo. Yo confío en lo que hago. Me gusta lo que hago y creo en lo que estoy haciendo y diciendo. Si no, no estaríamos acá.

Hay una entrevista vieja, pero que hizo mucho ruido, donde Ricky (guitarra y coros) aseguraba que "entre 2010 y 2019, acá el under no existía" ¿Siguen pensando lo mismo?

- Santiago: Lo que se dijo en ese momento no era literalmente eso. Está un poco sacado de contexto. Pero no le vamos a recriminar nada a Ricky porque se dijo lo que se dijo. Yo creo que aprendimos el peso que tiene la palabra y que la comunicación importa mucho. La forma de decir las cosas. Porque, sin querer reinterpretar lo que dijo Ricky, capaz estaba diciendo que no se conmovía con nada de lo que estaba sonando. Pero es una cuestión personal. No estaba muy entusiasmado con lo que pasaba. Lo que no quiere decir que muchas de las bandas que estaban en ese momento no nos gustaran.

¿Ahora se cuidan un poco más a la hora de hablar?

- Francisco: No, pero ninguno de nosotros quiere que se corra el foco de la música y ahí es donde capaz hay una línea muy delgada. O sea, siempre vamos a decir lo que queremos, pero preferimos abrir la interpretación, que la gente piense lo que quiera, hablando con la música.

¿Y cómo ven a la escena ahora en comparación a eso? ¿creen que sigue dormida o que "despertó" un poco?

- Ariel: Creo que es medio prematuro hasta para nosotros. O sea, estamos en pleno desarrollo tanto nosotros como otras bandas. Se está forjando una identidad general. No hay que apresurarse. Porque hay bandas nuevas surgiendo y hay otras que también están descubriéndose a sí mismas.

¿Qué les pasó cuando salieron en la tapa de Rolling Stone?

- Ariel: Llegamos ahí siendo fieles a nosotros. Entonces, no hay nada de qué lamentarse o cuestionarse. Nosotros desde el principio, donde nos llaman a tocar, imponemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestro estilo. Y también hacemos eso cuando nos llaman a hablar, a decir lo que pensamos o a lo que sea. Nos importa más lo que vamos a decir nosotros que el lugar que lo recibe. Y lo mejor de todo es que la realidad para afuera debe ser una, pero para nosotros: somos los cinco amigos de siempre en la tapa de Rolling Stone.

¿Qué hace diferente a Winona Riders de otras bandas?

- Gabriel: Creo que es el mantenernos auténticos con nosotros mismos. No sé si es una cuestión de que algo que hagamos nos diferencie de otra banda. Es más que nada la búsqueda constante, hacer lo que nos gusta y mantenernos auténticos a lo que creemos. No perder el foco en la música.

- Francisco: Cada proyecto es diferente y se vale de sus propios deseos o búsquedas. En ese sentido veo mucha diferencia entre las bandas. A nosotros nos dan atención cuando tampoco la estamos buscando. Capaz fue accidental, pero sucede.

- Ariel: Buscamos complacernos a nosotros. A una banda de amigos que quería hacer música. No hay una desesperación o búsqueda por algo más que eso, puede sonar cliché o cursi, pero queremos ser felices haciendo esto.

