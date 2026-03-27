Qué fue de la vida de Vera Spinetta, hija del músico Luis Alberto Spinetta.

La actriz Vera Spinetta es una de las figuras más interesantes de su generación dentro del cine y la televisión argentina, con un perfil artístico muy ligado también a la música y la poesía. Desde el 1 abril, y por únicamente 5 miércoles consecutivos, vuelve a los escenarios de Dumont 4040 No tiene un desgarrón, la obra teatral que protagoniza junto a Julieta Cardinali, con Rita Cortese en su debut como directora.

"El suicidio del dueño de casa que acaba de ocurrir es relatado por las dos empleadas mientras describen la sociedad como inalterada e impávida. A través de este texto clásico pero con una actualidad abrumadora, Cardinali y Spinetta se lucen encarnando sus personajes en una obra teatral caracterizada por la ironía y la crítica mordaz hacia la hipocresía social, que se vuelve urgente en los tiempos que corren", reza la sinopsis de No tiene un desgarrón, adaptación de “La Plaza de los Héroes” (“Heldenplatz”) de Thomas Bernhard que es considerada una de las obras más importantes del teatro contemporáneo y conocida por su cruda visión sobre el antisemitismo persistente en Austria tras el nazismo.

Sobre Vera Spinetta

Vera Spinetta nació el 14 de octubre de 1991 en Buenos Aires. Es hija del legendario músico Luis Alberto Spinetta, una de las figuras centrales del rock nacional, y creció en un entorno profundamente artístico. Desde joven se inclinó por la actuación, diferenciándose en parte del camino musical de su familia. Debutó muy temprano en cine con Las viudas de los jueves (2009), lo que marcó el inicio de una carrera sostenida tanto en cine como en televisión.

Además de actuar, también desarrolló una faceta artística múltiple: es cantante, poeta y publicó el libro Eclosión en 2019. En 2020 lanzó su primer disco, Terso, con una impronta íntima y experimental. En lo personal, es madre de dos hijos y ha mantenido una vida relativamente alejada del perfil mediático tradicional, con una identidad artística más independiente.

A lo largo de su trayectoria, participó en cine, televisión y plataformas: en cine protagonizó Soledad (2018), donde interpretó a la activista Soledad Rosas; Voley (2014); y Las buenas intenciones (2019). En televisión, sus trabajos más destacados fueron En terapia, Morir de amor y la serie El reino (Netflix), donde tuvo un papel secundario relevante.