Eduardo Feinmann se refirió a lo ocurrido con Adorni.

Este jueves 26 de marzo declaró en Comodoro Py la persona que facturó el vuelo privado que tomó Manuel Adorni y su familia a Punta del Este: el piloto Agustín Issin. Ante el juez Ariel Lijo, expuso que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario. La Justicia ahora busca determinar si el pago de Grandío respondió a dádivas o a un intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se marchó.

Todo lo mencionado generó repercusión en los medios de comunicación, que a su respectiva manera le dieron tratamiento. Eduardo Feinmann, por caso, señaló el problema que resulta hoy en día para Adorni estar vinculado a Grandío, con una contundente reflexión en vivo por A24.

Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública involucrado en el pago de los aviones a Punta del Este.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Marcelo Grandío?

"Grandío para Adorni se ha transformado en un grano en el orto", deslizó sin tapujos el trabajador de prensa, en pleno pase con Pablo Rossi y poniendo colorado a su compañero. "Lo voy a decir tal cual como lo decía mi viejo. Es un grano en el orto", repitió.

Por otra parte, opinó: "También Grandío un personaje medio oscuro, con actitudes un poco soberbias y patoteras. Pero bueno, no importa, no es funcionario. El tipo es de la actividad privada, pero tenía programas en la TV Pública". "De eso se trata", sumó Rossi, suscribiendo a lo que dijo su colega.

"Está bien Grandío, no sos funcionario, pero tenés programas en la TV Pública. No en la privada, en la pública que es del estado", cerró Feinmann.

