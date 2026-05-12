Italia reconoce a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial histórica

FOTO DE ARCHIVO. La bandera italiana ondea frente al Altar de la Patria, en el centro de Roma, Italia

​Una sentencia de un tribunal italiano ha reconocido a un niño de cuatro años tres ‌progenitores a efectos legales —dos ‌padres y una madre— en una resolución histórica que ha indignado a los católicos conservadores.

La decisión fue difundida el martes por varios medios de comunicación italianos y confirmada por Pasqua Manfredi, la abogada de uno de los padres del niño.

El ​niño nació en ⁠Alemania y vive allí con dos hombres casados, ‌uno de los cuales es su padre ⁠biológico, que lo tuvo ⁠con una mujer amiga de la pareja.

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El padre no biológico, italo-alemán, adoptó posteriormente al niño conforme a la ⁠legislación alemana, pero solicitó que dicha adopción ​fuera reconocida también en Italia.

Una autoridad ‌local rechazó la solicitud, al ‌sospechar que el niño había nacido mediante ⁠gestación subrogada en el extranjero, una práctica que el Gobierno conservador de Italia ha tipificado como delito.

Un tribunal de apelación de la ciudad de ​Bari, en ‌el sur de Italia, anuló la decisión, al aceptar que no existían acuerdos de gestación subrogada en la familia.

La sentencia, que es firme, significa que Italia, al igual que ⁠Alemania, acepta que el niño tiene dos padres legalmente reconocidos y una madre.

"No hubo ningún acuerdo secreto de gestación subrogada en este caso, se trata de tres personas que quieren ser los padres de este niño, y el tribunal lo ha reconocido", dijo Manfredi ‌a Reuters.

La sentencia es de enero, pero se hizo pública coincidiendo con el décimo aniversario de la votación del Parlamento italiano para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.

Pro Vita & Famiglia, un grupo ‌católico que hace campaña por lo que denomina los valores familiares tradicionales, condenó la sentencia y afirmó que el ‌reconocimiento legal ⁠de las uniones entre personas del mismo sexo había "trastornado el derecho de familia, ​exponiendo a los menores a todo tipo de experimentos sociales e ideológicos".

Con información de Reuters