Kulusevski se queda fuera de la convocatoria de Suecia para el Mundial

Europa League - TSG 1899 Hoffenheim contra Tottenham Hotspur

​El seleccionador de Suecia, Graham Potter, dio a conocer el martes la convocatoria para el Mundial, en la que no hubo sitio para ‌el delantero del Tottenham Hotspur ‌Dejan Kulusevski, que lleva un año fuera de los terrenos de juego por una lesión de rodilla y no se ha recuperado a tiempo para el torneo.

No hubo sorpresas en la convocatoria de 26 jugadores de Potter, pero muchos observadores esperaban que Kulusevski, de 26 años, fuera incluido si había alguna posibilidad de que pudiera participar, pero el seleccionador cerró la puerta a lo ​que habría supuesto un regreso ⁠milagroso.

"Una decisión muy, muy difícil teniendo en cuenta dónde ha estado (Kulusevski), lo ‌que ha hecho durante el último año y en qué ⁠punto se encuentra su rehabilitación a cuatro ⁠semanas y media del primer partido", declaró Potter en rueda de prensa.

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"Una vez que empiezan los partidos, no estás realmente en condiciones de empezar a jugar en ⁠grandes zonas, espacios y luego ser capaz de rendir. Así que ​es muy, muy difícil llegar al nivel que necesitamos ‌que estén, y por eso hay que ‌tomar una decisión muy dura", agregó.

El compañero de Kulusevski en la delantera, ⁠Alexander Isak, también ha sufrido lesiones esta última temporada, pero el entrenador espera que esté a la altura cuando comience el torneo.

"Obviamente, esperamos que termine la temporada en el Liverpool con minutos de juego", dijo Potter. "Nuestro reto es ​que Alex ‌llegue en el mejor momento de la temporada y que alcance su mejor forma, porque si lo hace, es un jugador de talla mundial".

Suecia tuvo una campaña de clasificación desastrosa, terminando última de su grupo con dos puntos, pero su actuación en el Grupo C ⁠de la Liga de Naciones de la UEFA le abrió el camino a la repesca, donde venció a Ucrania y Polonia para asegurarse su plaza en la fase final.

"Es increíblemente emocionante, un gran honor para mí", declaró Potter antes de presentar la lista de convocados. "La respuesta positiva de nuestros aficionados ha sido fantástica, y ahora estamos deseando crear más recuerdos juntos durante el Mundial".

La selección sueca debutará en el Grupo ‌F contra Túnez en Guadalupe (México) el 14 de junio, antes de disputar dos partidos al otro lado de la frontera: contra Países Bajos en Houston y contra Japón en Arlington.

Convocatoria de Suecia:

Arqueros: Kristoffer Nordfeldt (AIK, Suecia), Viktor Johansson (Stoke City, Reino Unido), Jacob Widell Zetterström (Derby County, Reino Unido)

Defensas: Daniel Svensson (Borussia Dortmund, Alemania), Victor Lindelof (Aston Villa, Reino ‌Unido), Isak Hien (Atalanta, Italia), Carl Starfelt (Celta de Vigo, España), Elliot Stroud (Mjallby AIF, Suecia), Gustaf Lagerbielke (Braga, Portugal), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, Reino Unido), Emil Holm (Juventus, Italia), Hjalmar Ekdal (Burnley, Reino Unido), Erik ‌Smith (St. Pauli, Alemania)

Centrocampistas ⁠y delanteros: Taha Ali (Malmö FF, Suecia), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion, Reino Unido), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur, Reino Unido), Anthony Elanga (Newcastle United, Reino ​Unido), Viktor Gyökeres (Arsenal, Reino Unido), Jesper Karlström (Udinese, Italia), Gustaf Nilsson (Club Brugge, Bélgica), Benjamin Nygren (Celtic, Escocia), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburgo, Alemania), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise, Bélgica), Alexander Isak (Liverpool, Reino Unido), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, Alemania), Ken Sema (Pafos, Chipre)

(Editado en español por Carlos Serrano)