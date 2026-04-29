Buenos Aires en modo ahorro: cinco salidas para el finde largo de mayo.

Con el feriado del 1° de mayo cayendo viernes, Buenos Aires se prepara para un fin de semana largo ideal para salir sin gastar una fortuna. Del viernes 1 al domingo 3 de mayo, la ciudad ofrece planes gratuitos, ferias al aire libre, museos con entrada accesible y recitales para aprovechar el descanso sin vaciar la billetera. El Día del Trabajador genera así un finde XXL de tres días en todo el país.

Cinco planes para el fin de semana largo de mayo en Buenos Aires

Entre las opciones más clásicas aparece la feria de San Telmo, un paseo obligado para quienes disfrutan de antigüedades, arte callejero y música en vivo. Los domingos, Defensa se transforma en una peatonal llena de puestos, artistas y turistas que convierten la zona en uno de los circuitos más vivos de la ciudad. Caminar por ahí sigue siendo uno de los mejores planes gratis de Buenos Aires.

Otra alternativa es recorrer el Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los museos más importantes de América Latina y con entrada gratuita. Su colección incluye obras de Goya, Van Gogh, Berni y Xul Solar, además de muestras temporarias que suelen renovar la visita incluso para quienes ya fueron varias veces.

Para quienes prefieren una salida más popular y gastronómica, la Feria de Mataderos sigue siendo una gran opción de fin de semana: música folklórica, artesanías, comidas típicas y peñas al aire libre en un ambiente bien porteño. Es uno de esos planes donde se puede pasar toda la tarde entre empanadas, locro y guitarreadas.

En Palermo, la Feria Honduras - Plaza Serrano también se convierte en un buen plan económico para recorrer diseño independiente, ropa vintage y objetos de autor. Ideal para una salida de tarde que combine paseo, café y vidrieras sin necesidad de grandes gastos.

Y para quienes prefieren cerrar el día con música en vivo, el viernes 2 de mayo a las 20 hs se presenta Mono al Espacio en Strummer, en Palermo. La banda vuelve a los escenarios para seguir mostrando su último disco, Agujero Negro, acompañados por Lobby como banda invitada. El show será en Strummer Bar (Godoy Cruz 1631) y las entradas anticipadas cuestan $15 mil, mientras que en puerta valen $20 mil. Dentro de la agenda musical del finde largo, aparece como una de las opciones más accesibles para quienes buscan recitales en CABA sin precios imposibles.

Cinco planes distintos, entre lo gratuito y lo accesible, para atravesar el primer finde largo de mayo sin necesidad de escaparse de la ciudad. Porque a veces no hace falta viajar lejos: alcanza con mirar mejor la agenda porteña.