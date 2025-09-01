Entre lo humano y lo cósmico: Mono al Espacio presenta Agujero Negro.

Mono al Espacio vuelve a irrumpir en la escena con un lanzamiento que promete marcar un antes y un después en su recorrido. Acaban de lanzar Agujero Negro, su nuevo álbum, una obra que despliega energía ecléctica y vibrante, con un abanico sonoro que atraviesa distintas atmósferas emocionales.

El disco contó con la producción de Martín Pomares, ingeniero y productor nominado a los premios Gardel y Latin Grammy, quien le dio cohesión a un trabajo que se mueve entre géneros y referencias disímiles. En sus canciones conviven guiños a The Jackson Five, la elegancia vocal de Los Plateros, la potencia rítmica de Black Eyed Peas, la crudeza del post punk y la sofisticación de referentes del rock argentino como Charly García y Babasónicos. El resultado es un álbum difícil de encasillar, que apuesta por un sonido fresco y atemporal.

Más que un simple disco, Agujero Negro es presentado como una experiencia sonora que reafirma la originalidad de Mono al Espacio, consolidándolos como una de las propuestas emergentes más interesantes del panorama actual.

Mono al Espacio presenta Agujero Negro en vivo

La presentación oficial será el viernes 5 de septiembre en Strummer (Palermo), a las 20:30, donde el cuarteto desplegará en vivo la fuerza de sus nuevas canciones. Formada por Bernardo Pechacek (voz, guitarra, teclados, sintetizadores), Hernán Gonçalves (batería, coros), Leandro Fontana (bajo) y Nicolás Colonna (guitarras, coros), la banda combina melodías cuidadas con guitarras sutiles y sintetizadores etéreos, generando un universo que oscila entre lo humano y lo cósmico.

Con este segundo álbum, Mono al Espacio busca no solo consolidar su identidad en la escena nacional, sino también expandir su propuesta hacia nuevos territorios, reafirmando que su viaje musical recién comienza.