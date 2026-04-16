Fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos para viajar

Se acerca el fin de semana largo por el Día del Trabajador y los argentinos ya comienzan a planear escapadas para desconectar de la rutina y descansar. Las búsquedas muestran una tendencia bastante pareja entre destinos nacionales e internacionales, especialmente en países limítrofes con playas y resorts para descansar.

Cuáles son los destinos más elegidos para una escapada el próximo de semana largo

De cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador, que este año se extenderá del viernes 1 al 3 de mayo, se espera que haya un crecimiento del 46% en viajes internacionales y del 50% en vuelos nacionales en comparación con las cifras del año pasado, de acuerdo a Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina.

Entre los destinos del exterior más elegidos por los argentinos se encuentra Río de Janeiro

Sin embargo, el interés de los viajes es similar en destinos dentro del país como en destinos al exterior. Entre las búsquedas predominan Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Salta. Mientras que a nivel internacional se destacan destinos cercanos como Santiago de Chile, Río de Janeiro, Florianópolis, Foz de Iguazú y San Pablo.

También a los más elegidos se sumaron Asunción, Miami y Lima, mientras que a nivel nacional crece el interés por Córdoba, Neuquén y San Miguel de Tucumán.

Paquetes para el fin de semana del 1 de mayo: cuánto cuesta volar y hospedarse

Desde Despegar ofrecen paquetes de vuelos y alojamiento que permiten ahorrar hasta un 30%. Entre algunas de las opciones se encuentran:

Puerto Iguazú: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $922.908 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, biblioteca, piscina, mesa de pool, parque acuático, jardín, zona de picnic y estacionamiento gratis.

El interés entre viajes al exterior y al interior es bastante similar