No solo tiene playas: el destino de Brasil que deslumbra con su encanto alpino y tradiciones únicas

Una ciudad de Brasil tiene un calendario completo de fiestas, incluyendo una de las celebraciones de Navidad más largas del mundo.

Gramado, ubicada en la Serra Gaúcha de Brasil, se destaca como el principal destino turístico de Rio Grande do Sul, y en 2026 sigue sorprendiendo a visitantes con su arquitectura alpina, paisajes verdes y una atmósfera que cautiva todos los sentidos Durante un mes entero, hasta mediados de abril, la ciudad se viste de Pascua con figuras gigantes de conejos, huevos decorativos y canastas florales que adornan la avenida Borges de Medeiros, las rotondas y los comercios locales.

Esta celebración se complementa con eventos como Choco Páscoa y el Vía Crucis frente a la iglesia de San Pedro, en una tradición tan arraigada como los desfiles navideños de Natal Luz que se extienden desde octubre hasta enero. Gramado no sólo brilla en estas fechas, sino que su calendario cultural incluye la Fiesta de la Colonia —que honra la herencia alemana, italiana y portuguesa—, la Vendimia, Gramado in Concert y un reconocido Festival de Cine, consolidando su atractivo durante todo el año.

La influencia europea es palpable en cada rincón, desde la arquitectura alpina hasta la gastronomía, con cantinas especializadas en pastas y fondues que conviven con parrillas típicas. El legado de los inmigrantes también se refleja en detalles tan curiosos como un reloj cucú que se activa con monedas y cuyos personajes bailan al ritmo de melodías tradicionales.

La tranquilidad de Gramado es notable: con una población aproximada de 40 mil habitantes y un flujo constante de turistas brasileños y uruguayos, la ciudad no tiene semáforos y el tránsito es tan respetuoso que basta con pisar la senda peatonal para que los autos se detengan. Según el Batallón de Vigilancia en Áreas Turísticas, en 2025 no se registraron robos a peatones, un dato que refleja la seguridad del lugar.

Con inviernos fríos y hasta nevadas, Gramado se convirtió en el destino invernal más popular de Brasil. La Rua Coberta, ideal para eventos y compras, y la Rua Torta, una calle sinuosa que remite a la Lombard Street de San Francisco, son puntos obligados para los turistas que buscan tanto diversión como postales únicas.

En Brasil hay una localidad marcada por la influencia de los inmigrantes italianos y alemanes.

En las afueras, la experiencia continúa en Olivas de Gramado, con una extensa plantación de más de 12 mil olivos y un espacio dedicado a la producción y degustación de aceites de oliva con sabores innovadores como cacao, limón siciliano y ajo. Además, ofrecen paseos en tren, senderos ecológicos y actividades al aire libre para toda la familia.

El destino para los amantes del chocolate

La Ruta del Chocolate es otro imperdible: Gramado cuenta con más de 30 fábricas, muchas artesanales. En Prawer, pionera desde 1975, se pueden realizar catas y conocer el proceso de elaboración del chocolate que convirtió a la ciudad en la Capital Nacional del Chocolate Artesanal.

Para los amantes de la diversión, Gramado ofrece más de 70 parques temáticos, que van desde museos de cera y de trenes a vapor hasta atracciones con nieve real en Snowland, el único parque con esquí y snowboard en Brasil. También se destaca NBA Park, el parque temático de la NBA más grande del país, con objetos autografiados por leyendas como Manu Ginóbili y juegos con realidad virtual.

Mini Mundo es otro punto destacado, un parque en miniatura que recrea construcciones europeas y brasileñas a escala 1:24, con personajes de series y películas escondidos para descubrir y disfrutar en un recorrido que atrapa a grandes y chicos.

Los espacios naturales no faltan: el Lago Joaquina Rita Bier y el emblemático Lago Negro ofrecen paseos tranquilos, rodeados de vegetación importada de la Selva Negra alemana. En el Valle del Quilombo, Garden Park Gramado invita a recorrer senderos entre jardines y cascadas, ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

La Cascada del Caracol, con sus 131 metros de altura, es otro gran atractivo, accesible mediante un safari en camión y senderos ecológicos. Allí, la adrenalina se mezcla con la belleza natural en el Columpio Infinito, un columpio con arneses desde donde se disfruta de vistas espectaculares.

La gastronomía es un punto fuerte gracias a la herencia europea: cantinas como Pastasciutta ofrecen pastas caseras y una variedad de salsas, mientras que restaurantes como Soleil Casa Perini y Casa Lugano brindan platos con cortes especiales y fondues tradicionales. La variedad se completa con opciones temáticas como Héctor, una escuela de magia con show incluido, y locales de cocina asiática y hamburgueserías con música en vivo.

Para cerrar con lujo, el Castelo Saint Andrews ofrece un desayuno de tres pasos en un hotel inspirado en castillos escoceses, con vistas imponentes al Valle del Quilombo que resumen la experiencia única que Gramado regala a sus visitantes.