Furor por la "Ruta del Fútbol" que lanzó Brasil para el turismo deportivo

El sitio oficial del organismo turístico de Brasil ofrece una agenda de partidos y eventos deportivos para que los amantes del fútbol puedan planificar su viaje.

El fútbol, uno de los símbolos más reconocidos de la cultura brasileña a nivel mundial, se integra a una nueva estrategia de promoción turística del país. Mediante Embratur, la agencia oficial de promoción turística del país vecino, se presentó la "Ruta del Fútbol", una plataforma digital que reúne itinerarios inspirados en la historia, los espacios y las experiencias vinculadas al deporte más popular. El contenido está disponible en un sitio oficial y también en redes sociales.

La Ruta del Fútbol fue creada con el objetivo de transformar la pasión global por este deporte en una experiencia turística estructurada. Se trata de una guía digital que ofrece sugerencias de recorridos y actividades para que el visitante pueda conocer Brasil a través de la cultura futbolística, incluyendo estadios históricos, museos, sedes de clubes, bares tradicionales frecuentados por aficionados y otros espacios vinculados a la memoria y vivencia del fútbol, mientras el país se prepara para ser sede, en 2027, de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Brasil será el primer país sudamericano en albergar el torneo en su décima edición, en la que 32 selecciones competirán por el título.

El proyecto comienza en Río de Janeiro, ciudad que alberga algunos de los estadios y clubes más emblemáticos del país, como el famoso Maracanã, y que cuenta con una fuerte tradición futbolística. La idea es que esta iniciativa funcione como un proyecto piloto, con potencial de expansión hacia otros destinos brasileños.

"La Ruta del Fútbol forma parte de la estrategia de Embratur para posicionar a Brasil como un destino de turismo deportivo y cultural en el mercado internacional, mientras el flujo de turistas internacionales marca nuevos récords. El proyecto será difundido en campañas en el exterior, así como en acciones dirigidas al trade turístico, la prensa y creadores de contenido especializados en viajes y deporte", explicó el organismo del país vecino.

Además, destacaron que la iniciativa también se enmarca en la celebración de los 60 años de Embratur y en las actividades del denominado “Mes de la Innovación” de la Agencia. A través de la organización de experiencias vinculadas al fútbol en un producto turístico estructurado, se busca ofrecer a los visitantes extranjeros una nueva forma de descubrir Brasil, explorando su historia, sus territorios y sus expresiones culturales desde una de las pasiones más representativas del país.

Turismo en alza en Brasil

La nueva iniciativa llega en un momento de gran expansión del turismo internacional en Brasil. El país registró en 2025 un récord de más 9,2 millones de llegadas de turistas extranjeros, el mayor volumen jamás observado.

Embratur lanza la Ruta del Fútbol y promueve a Brasil como destino de turismo deportivo.

El resultado representa un crecimiento significativo del 37,1% con respecto a 2024, el año que hasta entonces ostentaba el récord histórico, con aproximadamente 6,7 millones de visitantes internacionales. Estas cifras muestran que Brasil se consolida como un destino cada vez más competitivo y atractivo en el panorama turístico mundial. Y además de sus playas y paisajes únicos, el Brasil tiene una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, fiestas tradicionales y una variada gastronomía que atrae a viajeros de todos los continentes.

Por último, debemos mencionar que el sitio será multilingüe y adaptable a distintos dispositivos, funcionando como una vitrina organizada del ecosistema del fútbol carioca. Reunirá en un solo espacio información clave para orientar la experiencia del turista internacional interesado en este segmento.