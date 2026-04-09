La ciudad de Brasil con playas bellas y una isla paradisíaca ideal para el otoño-invierno 2026

Hay playas paradisíacas en la Baixada Santista, a solo 120 kilómetros de São Paulo.

Para quienes buscan una escapada hacia el litoral brasileño sin alejarse excesivamente de los centros urbanos, Bertioga se presenta como una de las alternativas más completas de la Baixada Santista. A aproximadamente dos horas de viaje de San Pablo, esta ciudad costera logra integrar infraestructuras modernas con tramos de costa donde la Mata Atlántica permanece prácticamente inalterada.

Dentro de las opciones orientadas a la relajación y el contacto directo con el medio ambiente, se destaca la Playa de Guaratuba. Con una extensión de 8 kilómetros, este sector se caracteriza por su atmósfera tranquila y familiar. El paisaje está delimitado por las desembocaduras de los ríos Guaratuba e Itaguaré, lo que genera un entorno natural de gran valor ecológico.

Un dato logístico importante para los visitantes es que, si bien la playa está rodeada por condominios residenciales, el acceso es público y gratuito; solo se requiere la identificación en la entrada de los complejos. Debido a la ausencia de quioscos o paradores comerciales, se recomienda asistir con provisiones propias para la jornada.

Cruzando el río homónimo se encuentra la Playa de Itaguaré. Este tramo es reconocido por ser un área virgen, sin ningún tipo de infraestructura urbana. Su configuración geográfica la convierte en un destino predilecto para los practicantes de surf, debido a la calidad de sus olas, y para quienes buscan un retiro de las aglomeraciones del centro urbano.

Otras playas destacadas de la ciudad de Bertioga

En contraste con los sectores anteriores, la Playa de Enseada representa el centro neurálgico de la actividad turística de la ciudad. Con 12 kilómetros de longitud, es la playa más extensa de Bertioga. Su proximidad al centro garantiza a los bañistas el acceso a una amplia oferta de restaurantes, bares, paradores y un paseo marítimo diseñado para el tránsito peatonal. Es el sector que registra la mayor ocupación durante la temporada alta y los fines de semana.

Con aguas cristalinas y mucha naturaleza, Bertioga ofrece opciones para todo tipo de bañistas.

Uno de los puntos más destacados del estado de San Pablo es la Riviera de São Lourenço. Este barrio se distingue por poseer uno de los valores de metro cuadrado más elevados de Brasil, lo que ha convertido a esta playa en el lugar de residencia y descanso de figuras públicas como Luciano Camargo y MC Gui.

A pesar de su perfil refinado y su entorno de lujo, el acceso a la playa es libre para todo el público. El sector ofrece aguas calificadas como limpias y condiciones óptimas para el surf, además de servicios de alquiler de motos acuáticas y lanchas rápidas para recorrer la costa.

En el límite entre Bertioga y São Sebastião se encuentra la Isla de Montão de Trigo, un destino que ha ganado notoriedad por la transparencia de sus aguas de color turquesa. Este paraje es buscado especialmente para realizar actividades de buceo y observación de fauna marina, siendo frecuente el avistaje de delfines y tortugas.

La isla posee una particularidad sociológica y legal: solo pueden residir en ella los caiçaras (pobladores nativos) nacidos en el lugar. La ley local estipula que una persona ajena a la comunidad solo puede fijar residencia si contrae matrimonio con un nativo. No obstante, el turismo está permitido mediante excursiones programadas con agencias acreditadas que parten desde la costa de Bertioga.