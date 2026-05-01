Este resultado representa su mejor clasificación en la Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió en el GP de Miami de Fórmula 1 al conseguir su mejor performance en una clasificación, ubicándose octavo en la SQ3 del Sprint, una prueba corta pero de gran exigencia. El piloto argentino, de 22 años, no ocultó su alegría tras la sesión y bromeó: “Hay que volver a Argentina más seguido me parece”, en diálogo con ESPN luego de las felicitaciones por su actuación.

Colapinto explicó que lo fundamental fue entender qué faltaba en las carreras anteriores y destacó la dificultad de una pista que desconocía. “El fin de semana sprint es muy corto, o sea que todo es mucho más complicado de lo normal y desde el principio estuvimos rápidos, así que estoy feliz porque siento que hemos encontrado un poco el rumbo y el por qué de la falta de performance las carreras anteriores”, agregó en su análisis.

El piloto resaltó además el trabajo conjunto con su equipo durante el primer día en Miami. “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y que hice yo con los ingenieros, con los mecánicos. Durante el receso fue un buen break para parar y volver a empezar. Así que nada, estoy feliz de haber encontrado después de tanto laburo, de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, dolorosos en las primeras tres carreras, haber arrancado de cero de vuelta y haber empezado muy bien, creo que es muy bueno”, detalló el argentino.

También afirmó que todavía quedan aspectos por mejorar, pero valoró el rendimiento con gomas usadas: “Último rango con gomas usadas, con blandas, estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado. Creo que hice un buen laburo y mañana veremos qué más”, concluyó, pensando en la carrera Sprint que se disputará este sábado.

En la Sprint Q1, Colapinto marcó un tiempo de 1:30.386, quedando a menos de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly y clasificándose 11°. Luego, en la Q2 mejoró con un registro de 1:29.527 que lo posicionó octavo en la grilla. Finalmente, en la SQ3 logró su mejor vuelta con 1:29.320, superando a Gasly y asegurando el octavo puesto.

Este resultado representa su mejor clasificación en la Fórmula 1, superando el noveno puesto que había logrado en Azerbaiyán 2024 como piloto de Williams. Además, Colapinto quedó muy cerca de igualar la última mejor posición lograda por un argentino en la Máxima, la sexta ubicación de Carlos Reutemann en Brasil, el 20 de marzo de 1982.

Teniendo en cuenta que los ocho primeros de esta clasificación suman puntos, el piloto de 22 años tiene grandes chances de sumar en la carrera Sprint que se disputará a partir de las 13 horas, horario argentino, y que será previa a la competencia principal del domingo desde las 17.

En cuanto al resto de la clasificación, Lando Norris sorprendió con la pole position para McLaren tras un giro de 1:27.869. Lo siguieron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren) completando el podio de la qualy. El top ten lo completaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Colapinto, Isack Hadjar y Pierre Gasly.

Por otro lado, Haas decepcionó al no colocar ningún auto entre los diez mejores, con Oliver Bearman largando 13° y Esteban Ocon 18°. Racing Bulls también quedó fuera de la pelea con Arvin Lindblad y Liam Lawson en 16° y 17° respectivamente. Aston Martin continúa en el fondo con Fernando Alonso y Lance Stroll largando últimos, mientras que Cadillac sigue adaptándose a la F1 con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas en 19° y 20°.

GP de Miami: horarios

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo