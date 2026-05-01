Colapinto saldrá dentro de la zona de puntos en la sprint.

Después de un mes sin acción por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 finalmente volvió este viernes con el inicio del Gran Premio de Miami. La cuarta fecha de la temporada se desarrolla bajo el formato sprint, por lo que los equipos apenas tuvieron una sesión de prácticas libres, con una duración de una hora y media para analizar los cambios que se introdujeron en el reglamento técnico.

Tras la FP1, que fue liderada por Charles Leclerc, la acción en el Autódromo Internacional de Miami continuó con la sprint shootout, en la que Franco Colapinto tuvo una brillante actuación al meterse en la SQ3. A pesar de un inicio complicado, en el que no pudo marcar un tiempo hasta la última vuelta, el piloto argentino superó el primer recorte, en el que Lando Norris lideró seguido de cerca por Ferrari.

Sin Liam Lawson, Esteban Ocon, Checo Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll, la SQ2 siguió siendo positiva para el pilarense, que se puso quinto con su primera vuelta. Las alarmas se despertaron cuando a Colapinto le bajaron la bandera sin llegar a abrir una nueva vuelta, pero su tiempo había sido tan bueno que le permitió pasar a la SQ3 en el octavo puesto, mientras que adelante volvía a liderar Leclerc para candidatearse como poleman.

Para la etapa final de la miniclasificación, quienes se quedaron afuera fueron Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alex Albon, Carlos Sainz y Arvid Lindblad. Con menos coches en pista, los equipos se la jugaron a una única vuelta, en la que Norris se impuso con un tiempo de 1:27.869, seguido por Andrea Kimi Antonelli (+0.222s) y Oscar Piastri (+0.239s).

Detrás de estas primeras posiciones quedaron Leclerc (+0.270s), que comparte la segunda fila con el australiano, Max Verstappen (+0.592s) y George Russell (+0.624s), que saldrán juntos en la tercera. No obstante, lo llamativo es el resultado de Colapinto (+1.451s), que quedó ubicado en el octavo lugar detrás de Lewis Hamilton (+0.749s) y delante de Isack Hadjar (+1.553s) y Pierre Gasly (+1.605s).

La sprint comenzará el sábado a las 13:00 horas de Argentina.

Grilla de partida de la sprint de Miami