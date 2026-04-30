Tenso cruce en el Congreso de la FIFA: Infantino falló al forzar un saludo entre Israel y Palestina

El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares,

En medio del Congreso de la FIFA que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, se vivió un momento cargado de tensión. Gianni Infantino, presidente del organismo, intentó un gesto simbólico de unidad convocando a Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina, y a Moshe Zuares, titular de la Asociación de Fútbol de Israel, para que se saludaran públicamente en el escenario. Sin embargo, el dirigente palestino se negó rotundamente a estrechar la mano de su contraparte israelí y se retiró del lugar.

El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares, pero la negativa fue clara e inamovible. Este cruce ocurre en un contexto delicado: la FIFA decidió no sancionar a Israel por la participación de clubes con base en los asentamientos ubicados en Cisjordania, una resolución que generó rechazo en la delegación palestina. Según el organismo, el estatus jurídico de esos territorios es "una cuestión no resuelta y altamente compleja". En respuesta, Rajoub anunció que presentará un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y denunció "vulneraciones sistemáticas".

Tras el fallido intento de acercamiento, Infantino mostró su incomodidad y pidió a las partes "trabajar juntos, sobre todo por los más niños", buscando un mensaje de unión y esperanza a pesar de las diferencias evidentes.

Tras ese episodio, el presidente de la Federación de Palestina explicó en la zona mixta los motivos por los que no quiso dar la mano al dirigente de Israel. "Con Gianni no hay ningún problema. Tiene derecho a defender su postura como presidente de la FIFA, lo que incluye intentar unir a la gente. Pero, según tengo entendido, no creo que el representante israelí sea un interlocutor adecuado para darme la mano o posar en una foto conjunta", comentó, en diálogo con MARCA.

"En su intervención ante el Congreso hizo caso omiso de lo que está ocurriendo por parte de su federación contra los palestinos, incluyendo la organización oficial en los territorios ocupados. Por lo tanto, respeto y aprecio las buenas intenciones de Infantino al intentar hacer eso, pero al mismo tiempo, alguien que está intentando encubrir a este nuevo gobierno israelí no creo que pueda darle la mano ni hacerme una foto con él. ¿Si le prometí a Infantino que lo haría? ¿Darle la mano antes? En absoluto", agregó.

Más allá de este episodio, el Congreso de la FIFA también fue escenario de importantes decisiones. Infantino quiso evitar controversias y aprovechó su discurso inaugural para despejar dudas sobre la participación de Irán en el Mundial que se disputará en Estados Unidos. "Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", afirmó.

Además, se aprobó la participación de la selección de mujeres exiliadas de Afganistán, un grupo que no puede practicar deportes en su país debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán. Este paso fue celebrado como un avance en la inclusión y los derechos de las deportistas en contextos adversos.

Palestina va al TAS tras la inacción de la FIFA

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) confirmó que presentó una apelación formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de FIFA de no sancionar a Israel por la participación de clubes en asentamientos ilegales en Cisjordania.

“Agotamos todas las vías legales posibles dentro de FIFA. Vamos a seguir las reglas, vamos a apelar esa decisión porque creemos que es muy injusta”, afirmò Susan Shalabi, vicepresidenta de la PFA, al mencionar que hicieron la presentación el pasado 20 de abril. “El Consejo decidió, después de 15 años de deliberaciones sobre este tema, no decidir. Así que el único camino que nos queda es ir al TAS”.