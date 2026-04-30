Telefe tiene listo al conductor de su próxima apuesta.

Telefe está jugando fuerte en lo que a la lucha por el rating respecta durante este 2026. No había terminado aún MasterChef Celebrity cuando Gran Hermano Generación Dorada comenzó, e incluso desde antes de su estreno ya se estaba proyectando lo que vendría luego: el posible retorno de Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, así como también el de Popstars, el histórico programa que dio vida a bandas como Bandana y Mambrú.

Lejos de ser una simple idea aún en desarrollo, es una apuesta real: la señal de las tres pelotas ya preparó el anuncio de una nueva temporada tras más de 23 años desde su última emisión. En este toma protagonismo el flamante conductor del mismo, algo que tomó por sorpresa a muchos, ya que este reality de formato documental no gozó nunca de uno, sino de un locutor en off. ¿El encargado de llevar adelante esa tarea? El famosísimo actor Nicolás Vázquez.

Nico Vázquez será el conductor de PopStars

Nicolás Vázquez se encargará de conducir Popstars.

"Hay momentos que te cambian la vida y muchas de ustedes están listas para eso. Popstars no es solo un programa, es una oportunidad que te puede cambiar la vida para siempre. Yo voy a estar acá para vivirlo con vos", relata el hombre relacionado al mundo teatral en el avance del programa.

Además, dejó entrever en sus redes sociales la felicidades que le generá estar adelante de tamaño ciclo: "Me siento profundamente honrado y agradecido por esta oportunidad. Ser el conductor de PopStars es una felicidad y un desafío que me entusiasma muchísimo". Esa misma linea, aseguró estar "feliz de volver a Telefe y de hacerlo de la mano de Gustavo Yankelevich y todo el equipo de RGB, que siempre van por más". "Vamos en busca de la nueva banda femenina", señaló, aseverando que "verán un programa que tendrá mucha pasión, emoción y que mostrará que, trabajando mucho, los sueños se pueden hacer realidad".