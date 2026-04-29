Por qué echaron a Nacho Castañares de un programa de Telefe: qué pasó con el conductor

Más allá de la decisión, Castañares expresó su incomodidad por haberse enterado de su salida a través de redes sociales, lo que evidenció problemas en la comunicación interna del proyecto.

La salida de Nacho Castañares del streaming de Telefe generó una fuerte polémica en el mundo del espectáculo. Las versiones cruzadas y las declaraciones de distintas figuras del medio pusieron el foco en lo ocurrido detrás de cámara, despertando dudas sobre los motivos reales de su desvinculación.

La polémica en Telefe por la salida de Nacho Castañares

El conflicto tomó relevancia luego de que la periodista Pilar Smith asegurara en LAM que Grego Rossello habría tenido un rol clave en la salida de Nacho Castañares del proyecto digital de Telefe. La información generó repercusión inmediata y abrió un debate sobre el funcionamiento interno del streaming del canal.

Ante estas versiones, Rossello decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos. En diálogo con Intrusos, el conductor buscó despegarse de la decisión final, aunque reconoció que existieron tensiones y cambios en la programación.

“Le dije que no me gustó cómo en algunas declaraciones que dio, estoy como director de canal y estoy muy contento con lo que estamos haciendo ahí”, explicó, en referencia a su rol dentro del proyecto.

Qué dijo Grego Rossello sobre Telefe y Nacho Castañares

En su descargo, Grego Rossello fue contundente al negar haber sido quien tomó la decisión de desvincular a Nacho Castañares de Telefe. “No fui yo el que rajó a nadie, las decisiones no las tomo yo, no soy míster Telefe”, afirmó.

Sin embargo, también dejó entrever que el programa del ex participante de Gran Hermano no atravesaba su mejor momento. “Obviamente hubo gente que se fue, su programa no funcionaba como queríamos que funcione, estuvo 4 años al aire”, sostuvo.

Además, el conductor hizo una autocrítica respecto a las formas en que se manejó la situación. “Mis formas no estuvieron bien, es verdad”, agregó, reconociendo que pudo haber errores en la manera en que se comunicaron los cambios dentro del equipo.

Por qué echaron a Nacho Castañares de Telefe

La salida de Nacho Castañares de Telefe se dio en el marco de una reestructuración del streaming del canal, en la que algunos ciclos dejaron de formar parte de la programación. Según lo expresado por Rossello, el rendimiento del programa fue uno de los factores que influyó en la decisión.

El conflicto tomó impulso tras las declaraciones de Pilar Smith, quien señaló a Grego Rossello como una figura clave en la desvinculación, generando repercusión inmediata.

No obstante, el propio Castañares aseguró que no tuvo inconvenientes con la determinación en sí, sino con la forma en que se llevó adelante el proceso. “No estoy enojado con la decisión, pero me pareció raro”, explicó.

El ex concursante de GH también destacó que su sorpresa se debió a que tenía entendido que su programa continuaría al aire, incluso mientras se encontraba realizando temporada. “El único que no siguió fui yo. Puede pasar, nadie es imprescindible”, expresó.

El malestar de Nacho Castañares por cómo se enteró

Uno de los aspectos que más incomodó a Nacho Castañares fue la manera en que tomó conocimiento de su salida de Telefe. Según relató, la noticia no le fue comunicada de forma directa por el canal.

“Me molestó cómo me enteré, que fue por Twitter”, confesó, dejando en evidencia su descontento con la comunicación interna. Este punto se convirtió en uno de los ejes centrales del conflicto, ya que expuso fallas en la gestión del equipo.

El episodio dejó al descubierto tensiones dentro del streaming de Telefe, en un contexto de cambios y ajustes en la programación digital. La situación no solo impactó en la carrera de Castañares, sino que también abrió interrogantes sobre la dinámica interna del canal y la manera en que se manejan este tipo de decisiones.