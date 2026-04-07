Una figura de Telefe contó la verdad detrás de su desvinculación: "Me dijeron..."

La salida de Nacho Castañares de Telefe generó muchas dudas entre los televidentes. El exparticipante de Gran Hermano se había consolidado en la mayoría de los proyectos del canal, sobre todo los referidos al streaming. Sin embargo, fue borrado de un plumazo y sin explicaciones mediantes.

Pilar Smith expuso que el motivo podría haber sido que Grego Rosello orquestó su salida, algo que este último salió a desmentir. "Yo soy asesor y recomendé gente para contratar. Es imposible que yo haya rajado a alguien porque ese no es mi rol, así que está completamente errado", le dijo a Fefe Bongiorno por mensaje para que este lo lea en LAM. Quien se pronunció ahora fue el propio protagonista, luego de dialogar con el periodista Juan Etchegoyen.

¿Qué dijo Nacho de su salida de Telefe?

Nacho Castañares fue desvinculado de Telefe.

"Yo no creo que me haya echado Grego, no sé si esa decisión es exclusiva de él, o por lo menos no es lo que me dijeron a mí. Yo lo llamé a él para entender un poco que había pasado en ese momento, por cómo se dio todo", explicó primeramente el joven, quien señaló: "No estoy enojado con esa decisión, me pareció raro porque me fui a Córdoba a hacer temporada con el mensaje que Fuera de Joda, mi programa, seguía, y el único que no siguió fui yo, que también está bien, puede pasar, nadie es imprescindible".

"No me gustó la forma pero está todo ok ya, estoy contento donde estoy y la verdad no pedí explicaciones porque siento que nadie me las tiene que dar. Solo quería explicación del por qué, así eso me servía para mejorar mi laburo, sino no. Aclaro solo por las dudas, a mí me pareció raro por las cosas que yo venía haciendo en Telefe. Hice de todo: Survivor, GH, El Debate, Fuera De Joda, Libertadores, Libertadores Fem, Mundial Sub 20, La Voz, Got Talent, Los MF... y además porque me habían autorizado 6 meses antes a ir a hacer la temporada", repasó.

Finalmente, contó: "Por esa relación y quizás la importancia que yo le había dado, que creí que era mutua, fue que me molestó cómo me enteré (que fue por Twitter). Y por eso, solo para saber si era algo que podía mejorar, pedí las explicaciones... pero ya está, hoy está todo más que ok".