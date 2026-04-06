Telefe quiere echar a una de sus panelistas más famosas: "No está muy informada"

El canal tiene que decidir sobre su continuidad.

La llegada de Evangelina Anderson a Telefe generó grandes expectativas dentro del canal. Su paso por MasterChef Celebrity y luego la apuesta para Cortá por Lozano, prometía ubicarla en el centro de la popularidad. Sin embargo, apenas dos meses después, su continuidad estaría lejos de estar garantizada.

Según trascendió, el conflicto no estaría vinculado a una interna personal, sino a una evaluación general que Telefe estaría realizando sobre su desempeño en el programa. Fuentes cercanas a la producción aseguran que el futuro de Anderson atraviesa un momento decisivo y que su lugar podría quedar en revisión.

El futuro de Evangelina Anderson en Telefé

El periodista Daniel Ambrosino fue quien aportó información clave sobre la situación actual. “Por lo pronto, la valijita la está haciendo porque se va de vacaciones. Evangelina se toma vacaciones la semana que viene, ahora la cuestión es si vuelve o no después”, reveló el panelista, dejando entrever que el viaje podría marcar un antes y un después.

“Según lo que estuve hablando con varios productores de Telefe, me dijeron que van a aprovechar para ver otros panelistas. Ejemplo número 1: Gastón Trezeguet, que puede hablar de Gran Hermano”, explicó Ambrosino, dando cuenta de que el canal ya estaría analizando posibles reemplazos mientras Anderson se encuentra fuera.

“Muchos de los productores no estarían contentos con su participación porque no se mete tanto con los temas, no está muy informada de ciertas cuestiones y eso se nota en pantalla”, sostuvo el periodista. “La decisión va a ser cuando vuelva de vacaciones que va a haber una reunión de producción”, confirmó Ambrosino. Ese encuentro podría definir si Anderson continúa formando parte del ciclo.