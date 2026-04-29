Saldo negativo de la SUBE: de cuánto es en mayo 2026

Comienza mayo 2026 y, en un contexto marcado por los reiterados aumentos en las tarifas del transporte público, genera dudas de cuánto será el saldo negativo de la Tarjeta SUBE durante este mes. Se trata de uno de los beneficios claves para los pasajeros.

SUBE: de cuánto es el saldo negativo para viajar

Si bien para colectivos, trenes y subtes se sumaron nuevas modalidades de pago, muchos usuarios todavía eligen la tarjeta SUBE para viajar ya que cuenta con el saldo negativo. Se trata de una especie de crédito que se habilita cuando ya no se tiene carga suficiente y se descuenta en la siguiente recarga.

El saldo negativo de la SUBE facilita los viajes cuando el usuario se queda sin fondos

El monto que se descuenta al volver a cargar la tarjeta puede ser insuficiente para trayectos largos; por eso es clave saber que el "préstamo" de saldo negativo varía de acuerdo al servicio utilizado:

Colectivos de todo el país: hasta $1.400

Subte en la Ciudad Buenos Aires: hasta $1.400

Trenes metropolitanos (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650

Lanchas del Delta: hasta $650

Tren Urquiza: hasta $480

Cómo ahorrar al viajar con la SUBE: las tarifas del transporte público

Una de las grandes claves para los usuarios del transporte público es que, al utilizar la SUBE, el boleto suele ser más económico. Eso sí, la tarjeta debe estar registrada. Más con los incrementos que llegarán al transporte público a partir del 1° de mayo.

Colectivos en CABA (líneas 1 al 199)

Hasta 3 km: $753,74

3 a 6 km: $837,52

6 a 12 km: $902,04

12 a 27 km: $966,61

En mayo habrá un incremento de tarifas en colectivos y el subte de la Ciudad

Colectivos en PBA

Hasta 3 km: $918,35

3 a 6 km: $1.023,04

Más de 27 km: $1.259,07

Subte