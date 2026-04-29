Disney+ sorprende a todos y lanza El Diablo Viste a la Moda 2 un día antes del estreno.

El diablo viste a la moda 2 se estrena este jueves 30 de abril y faltando pocas horas para el regreso de Meryl Streep como la malvada Miranda Priestly, la plataforma de streaming Disney+ lanzó un adelanto exclusivo para suscriptores. Los detalles sobre la "película" que se adelantó a las salas y que alimenta la expectativa de los cinéfilos.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. El diablo viste a la moda 2 sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.

Cómo es el adelanto exclusivo que compartió Disney+

En vísperas del estreno en Argentina -y a pesar de que algunos cines programaron funciones pre-estreno para el miércoles 28 de abril- Disney+ lanzó un sneak peek de El diablo viste a la moda 2 que es breve (unos minutos), pero bastante revelador en tono y premisa. Dentro de lo que se puede ver, la historia vuelve el núcleo original: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. El adelanto juega fuerte con la nostalgia: la voz de Miranda aparece incluso como una presencia casi intimidante que sigue marcando el ritmo de la historia.

Si bien el adelanto no revela toda la historia, deja claro que la secuela apuesta a combinar nostalgia (los personajes y frases icónicas) con una actualización del mundo de la moda y las relaciones de poder, mostrando qué pasó con Andy y Miranda años después de su primer enfrentamiento. El teaser sugiere tensiones entre antiguos vínculos laborales y nuevas jerarquías. La historia apunta a cómo cambió la industria con el tiempo, pero manteniendo el eje en la ambición y el precio del éxito.

El diablo viste a la moda 2 reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.