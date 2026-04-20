Qué va a pasar con la temporada 2 de "Nada", la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro en Disney+

Luis Brandoni y Robert De Niro en "Nada".

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años marca el cierre de una era para la cultura argentina, pero también deja en suspenso el futuro de uno de sus últimos grandes trabajos: la serie Nada en Disney+, donde compartió pantalla con Robert De Niro. Estrenada en 2023 y convertida en un fenómeno, la producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat combinó humor, melancolía y gastronomía para retratar la vida de Manuel, un sofisticado crítico culinario enfrentado a la soledad tras la muerte de su empleada doméstica.

La química entre Brandoni y De Niro fue uno de los grandes atractivos del proyecto. En la ficción, y también en la vida real, ambos sostenían una amistad de décadas, lo que le dio una naturalidad especial a sus escenas compartidas. Esa conexión, sumada a una narrativa íntima y profundamente porteña, posicionó a la serie como una de las producciones argentinas más destacadas del streaming reciente.

Nada: una serie que busca continuidad

El impacto de la primera temporada fue inmediato. Con apenas cinco episodios, Nada logró captar la atención del público en América Latina, Europa y Estados Unidos, y rápidamente se confirmó una segunda entrega.

La historia había dejado múltiples caminos abiertos: la evolución emocional de Manuel, su vínculo con la joven Antonia y, sobre todo, la presencia intermitente del personaje de De Niro como narrador y amigo. Todo indicaba que la segunda temporada profundizaría en ese universo, manteniendo el tono entre la comedia elegante y la reflexión existencial.

Luis Brandoni en la serie "Nada" de Disney+.

Sin embargo, el fallecimiento del protagonista altera de manera decisiva esos planes. Aunque la segunda temporada estaba confirmada, la continuidad de la serie quedó envuelta en incertidumbre.

El personaje de Manuel no es reemplazable: es el eje absoluto del relato. Su mirada, su ironía y su relación con la ciudad de Buenos Aires constituían el corazón de la historia. En ese contexto, los productores enfrentan varias opciones complejas: cancelar el proyecto, reconvertirlo en un homenaje o reescribir la trama para enfocarla desde otra perspectiva, posiblemente con el personaje de De Niro tomando mayor protagonismo.

Por ahora, no hay definiciones oficiales, pero el consenso es claro: cualquier decisión deberá respetar el legado artístico de Brandoni. Su interpretación fue considerada una “clase magistral” y uno de los puntos más altos de su extensa carrera.

Luis Brandoni: un legado en la pantalla

Más allá del futuro de Nada, la serie ya quedó como un testimonio valioso del talento de Brandoni y de su capacidad para reinventarse hasta el final. Su última gran actuación, junto a una estrella de Hollywood, sintetiza una trayectoria de más de seis décadas en cine, teatro y televisión.

Si la segunda temporada llega a concretarse o no, es todavía una incógnita. Lo que sí es seguro es que Nada se transformó, inesperadamente, en una despedida artística: una obra donde el actor dejó, una vez más, una huella imborrable.