Robert de Niro convertirá una playa paradisíaca del Caribe en un resort turístico (Créditos: Instagram Nobu Barbuda)

Robert de Niro se enamoró hace 35 años de Barbuda, una isla casi virgen en las Antillas Menores, y ahora buscará convertirla en un destino turístico. El proyecto comenzará con un hotel boutique, restaurantes exclusivos y espacios de bienestar.

Así será el nuevo resort turístico de Robert de Niro en el Caribe

El proyecto del actor y sus socios comenzó a gestarse en 2020 con la apertura de Nobu Barbuda, un restaurante de la marca Nobu en la isla, que además tiene un club de playa por el que pasan también algunos visitantes de Antigua.

Ahora la isla contará con The Beach Club, un desarrollo sostenible que se extiende a lo largo de casi 162 hectáreas vírgenes y más de 3,2 kilómetros de costa. Además incorporará el Nobu Beach Inn, un complejo turístico boutique de 17 habitaciones que tendrá un club de playa, restaurantes exclusivos, espacios para hacer deporte y lugares de bienestar.

El proyecto tendrá su apertura en 2027 (Créditos: Instagram Nobu Barbuda)

"El Nobu Beach Inn contará con tan solo 36 habitaciones distribuidas en 17 hospedajes independientes de dos y tres dormitorios", explicó Katy Horne, directora general de The Beach Club, Barbuda, según informó Forbes. La directora remarcó que el objetivo es mantener el ambiente discreto, privado, relajado que ya tiene la isla.

Además, Nobu Beach Inn construirá 25 residencias privadas, cada una con una superficie de entre 465 y 557 metros cuadrados y 30,5 metros de salida directa a la playa. Se trata de propiedades que contarán con todos los servicios de Nobu Beach Inn, donde los propietarios podrán disfrutar de las facilidades del resort, pero con viviendas propias para vivir o alquilar.

Las propiedades comienzan en los 12 millones de dólares. En detalle, los terrenos de 1 hectárea de The Beach Club Villas rondan los 7 millones de dólares, mientras que los lotes de 6 hectáreas de The Beach Club Estates empiezan en 15 millones.

¿Cuándo abrirá el resort turístico?

Las obras para Beach Club Villas and Estates ya comenzaron. Sin embargo, la apertura está prevista para el 2027. Se considera que la apertura de Nobu Beach Inn impulsará el interés de las personas en el resort y las viviendas, ya que acercará la experiencia de habitar y pasar tiempo de tranquilidad en la isla.