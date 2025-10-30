Está a dos horas de CABA y es ideal para una escapada de fin de semana largo

A orillas de la laguna y rodeado de verde, el Howard Johnson Resort & Convention Center Chascomús se consolida como el destino perfecto para quienes buscan una escapada de relax a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Con propuestas de bienestar, gastronomía y naturaleza, el hotel se volvió una referencia para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Ubicado a solo 120 kilómetros de la capital, el complejo combina tranquilidad con servicios de alto nivel. Sus 120 habitaciones —en categorías Standard, Superior, Suite y Suite Premium— ofrecen amplios ventanales, balcones y vistas a la laguna. El spa, con sauna, hidromasajes y gabinetes con vista al agua, es uno de los más buscados para quienes eligen un descanso corto pero completo.

Una escapada perfecta desde Buenos Aires

Con su equilibrio entre naturaleza, confort y hospitalidad, el Howard Johnson Chascomús ofrece todo lo necesario para una pausa sin alejarse demasiado. A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, es el lugar ideal para redescubrir el placer de desconectarse, relajarse y celebrar rodeado de calma.

El hotel cuenta con tres espacios gastronómicos que marcan la diferencia: el restaurante 1779 con cocina gourmet, el Polo Bar con vista a la laguna y La Pérgola, ideal para parrilladas al aire libre. La propuesta se completa con piscinas climatizadas in-out, gimnasio, circuitos de salud y actividades recreativas para todas las edades.

Qué hacer en Chascomús un fin de semana largo

Chascomús se consolida como uno de los destinos más buscados para los fines de semana largos. La ciudad combina historia, naturaleza y gastronomía, con la Laguna como epicentro de toda actividad. Desde temprano, el paseo costanero invita a caminar, andar en bici o simplemente contemplar el atardecer, mientras los más aventureros pueden optar por deportes náuticos como kayak, windsurf o paseos en lancha.

El casco histórico ofrece un recorrido por las raíces del pueblo bonaerense: la Casa de Casco, el Museo Pampeano y la Catedral Nuestra Señora de la Merced son paradas obligadas para quienes buscan conectar con el pasado criollo. Además, el tradicional tren turístico y las ferias artesanales del centro suman vida y color a las tardes.

A la hora de comer, Chascomús despliega una oferta variada que va desde parrillas clásicas hasta restaurantes frente a la laguna, ideales para probar pejerrey, la especialidad local. Muchos viajeros eligen alojarse en cabañas o estancias rurales de los alrededores, donde se puede disfrutar del silencio, el aire puro y un cielo estrellado que en la ciudad ya casi no se ve.

Para quienes buscan cerrar el año de manera especial, el Howard Johnson Chascomús ofrece dos opciones de experiencias de fin de año. El Full Day incluye desayuno de bienvenida, acceso al spa, asado al aire libre y brindis al atardecer. En tanto, la versión con alojamiento suma cena con menú especial, fiesta con DJ y desayuno del día siguiente. Todo con vista a la laguna y un entorno natural que invita a desconectarse.