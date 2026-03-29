El contundente mensaje de una estrella de Hollywood sobre Trump.

Este sábado 28 de marzo estuvo marcado en los Estados Unidos por una nueva ola de protestas denominada "No Kings" (No a los Reyes, en español). Una gran cantidad de ciudadanos protestaron contra el autoritarismo de Donald Trump, sobre todo en Nueva York.

De entre las personalidades más importantes que convocaron a la congregación se encuentra el reconocido Robert De Niro, que lanzó un contundente mensaje en las redes de la movilización sobre lo que siente acerca de la gestión del actual presidente de su país.

Robert De Niro es una de las grandes personalidades que convocó el No Kings.

¿Qué dijo Robert De Niro sobre Donald Trump?

"Todas las mañanas cuando me levanto busco mi teléfono para mirar los titulares del día y, desde hace algún tiempo, empiezo cada mañana deprimido por la última locura de nuestro aspirante a rey", expresó primeramente el hombre que supo ganar premios Oscar en su trayectoria, que incluye un papel protagónico en El Padrino II.

"Es increíble, todos los malditos días hay algo nuevo y loco, pero es diferente en este día. En todo el país, en ciudades; pueblos; fábricas y granjas del norte; sur; este y oeste, millones de nosotros nos unimos para declarar que no hay reyes. Es de hecho un hermoso día esperanzador en los Estados Unidos de América", expuso el artista en clara alusión a Trump.

"Hoy y todo lo que ha pasado antes es solo un comienzo, un ensayo para el gran espectáculo que se viene. Sabes que el arrogante aspirante a rey está absolutamente asustado de perder su poder y hará todo lo posible para aferrarse a él, sin tener en cuenta la legalidad; moralidad; humanidad ni nada", advirtió finalmente, para luego agradecer a quienes se sumaron a la manifestación política.