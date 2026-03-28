La confesión de Trump: "Me gusta rodearme de perdedores, me hace sentir mejor"

Mientras el presidente Javier Milei hace alarde de su amistad y lo visita cada vez que puede, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que le gusta "rodearse de perdedores" porque lo hacen "sentir mejor".

"En realidad, siempre me gusta estar rodeado de perdedores porque me hace sentir mejor. Odio a los tipos que son muy, muy exitosos y a los que hay que escuchar sus historias de éxito. Me gusta la gente a la que le gusta escuchar mis éxitos", dijo Trump durante una conferencia en un evento en Miami.

Al Presidente estadounidense se le preguntó qué naciones consideraba "ganadoras" o "perdedoras" y contestó que "respetaba enormemente a China" por su poderío económico. "Hay que tener un gran respeto por China por el trabajo que hacen Te gusten o no, hay que respetarlos", planteó durante el segundo día del Fill Priority, un evento organizado por empresarios de Arabia Saudita.

Hace apenas veinte días, Trump recibió en Miami a presidentes de 11 países latinoamericanos para anunciar una nueva coalición militar de derecha en la región. "A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos", dijo el republicano, y luego resaltó la figura de Milei: "El presidente de Argenitna está acá, Javier Milei, gracias por venir".

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei viajó unas 16 veces a Estados Unidos y en muchas de esas visitas participó de eventos en los que se reunió o se mostró con Trump. Hace pocos días, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Budapest, el libertario volvió a llenar de elogios al estadounidense. "Seguramente, antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, veamos a Cuba libre", dijo el líder de La Libertad Avanza.

Qué más dijo Trump

En plena escalada en Medio Oriente, el estadounidense mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que rectificarse. Ocurrió mientras hablaba en un discurso en Miami frente a inversores saudíes. Pidió disculpas inmediatamente y describió a su comentario como "un error terrible".

"Estamos negociando y sería importante que pudiéramos hacer algo para abrirlo, pero son los iraníes quienes deben abrir el estrecho de Trump, quiero decir el estrecho de Ormuz", afirmó Trump.

"Perdón, fue un error terrible", continuó el magnate republicano intentando pasar página y zafar rápido de su comentario.

Distintos medios estadounidenses como The Daily Beast y el New York Post levantaron la noticia, afirmando que no fue un accidente del mandatario sino un comentario deliberado. Lo que alimentó esa conclusión fue lo que dijo el propio Trump minutos después: "Las fake news dirán que fue accidental. No hay accidentes conmigo".