Trump mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que pedir disculpas

En plena escalada en Medio Oriente, el presidente Donald Trump se refirió al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que rectificarse. Ocurrió mientras hablaba en un discurso en Miami frente a inversores saudíes. Pidió disculpas inmediatamente y describió a su comentario como "un error terrible".

A partir de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que incluyó el asesinato del ayatolá Alí Jamenei y otros miembros de su familia ese mismo día, el magnate republicano profundizó cada vez más su discurso guerrerista contra el país persa. La contraparte iraní respondió con bombardeos masivos en Tel Aviv y sobre las bases militares norteamericanas en Medio Oriente, además de cerrar el estrecho de Ormuz, uno de los pasos petroleros más importantes de la región. En ese marco, Trump intenta presionar en sus apariciones públicas al gobierno de Teherán para reabra el paso.

"Estamos negociando y sería importante que pudiéramos hacer algo para abrirlo, pero son los iraníes quienes deben abrir el estrecho de Trump, quiero decir el estrecho de Ormuz", afirmó Trump frente a los empresarios saudíes en el Fill Priority, el evento organizado por empresarios de Arabia Saudita más importante de Estados Unidos.

"Perdón, fue un error terrible", continuó el magnate republicano intentando pasar página y zafar rápido de su comentario.

Distintos medios estadounidenses como The Daily Beast y el New York Post levantaron la noticia, afirmando que no fue un accidente del mandatario sino un comentario deliberado. Lo que alimentó esa conclusión fue lo que dijo el propio Trump minutos después: "Las fake news dirán que fue accidental. No hay accidentes conmigo".

A lo Stolbizer: Trump insiste en que él "ya ganó" la guerra y que Irán "está aniquilado"

En distintos posteos en la red social X, como si citara a la dirigente argentina Margarita Stolbizer en 2015, el presidente Trump insiste en que él "ya ganó" la guerra contra Irán. En una publicación en sus redes sociales de este viernes, el republicano afirmó: "Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la más poderosa del mundo, aniquilaron la capacidad militar de Irán con fuerza y precisión, con habilidad, como el mundo nunca había visto antes". Y continuó, refiriéndose a Irán: "nunca permitiremos que el principal impulsor del terrorismo en el mundo obtenga armas nucleares".

El estrecho de Ormuz es uno de las vías marítimas más importantes para el transporte del petróleo. Al estar bajo el control de Irán, tras el ataque de los Estados Unidos e Israel a la ciudad de Teherán, le prohibieron el paso a las embarcaciones estadounidenses y sus aliados, lo que provoca una parálisis del mercado internacional de crudo.