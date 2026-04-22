Drones rusos atacan el puerto de Odesa y matan a un trabajador ferroviario en el sur de Ucrania

Drones rusos atacaron durante la noche infraestructuras del puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, según informó el miércoles el vice primer ministro Oleksi Kuleba.
Los muelles, los almacenes, la infraestructura ferroviaria y las instalaciones de los operadores portuarios resultaron dañados en el ataque, escribió Kuleba en Telegram.
La bodega de un buque de carga también fue alcanzada, lo que provocó un incendio, según informó la autoridad portuaria de Ucrania.
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Según la información preliminar, nadie resultó herido en el ataque y el puerto seguía operativo, según informó la autoridad en Telegram.
Rusia ha atacado repetidamente las rutas marítimas de exportación más de cuatro años después de su invasión de Ucrania, golpeando puertos vitales para el comercio exterior y la economía en tiempos de guerra.
Kuleba afirmó que un ataque con drones rusos contra una estación de clasificación de la estación Zaporiyia-Live, en la región meridional de Zaporiyia, causó la muerte de un ayudante de maquinista. El maquinista fue hospitalizado, añadió.
La Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia había lanzado 215 drones contra el país desde las 18:00 horas (1500 GMT) del martes, y que 189 habían sido derribados o neutralizados.
Con información de Reuters