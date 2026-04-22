Una víctima del incendio de Hong Kong recoge recuerdos de entre las cenizas

Residentes caminan hacia un edificio en Wang Fuk Court para recuperar sus pertenencias personales en su primera visita de regreso después de un incendio mortal el año pasado, en Hong Kong, China

Dorz Cheung estaba en el trabajo cuando, en noviembre, se produjo uno de los incendios más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong. Al volver a ‌entrar por primera vez en su casa ‌calcinada, se sintió "asfixiado".

"¿Por qué ocurrió esta tragedia?", dijo Cheung, de 34 años, al salir del apartamento, llevando consigo algunas de sus pertenencias más queridas: sus medallas de carreras, fotos familiares y los diarios de su abuela, de hace 50 años, en los que documentó sus reflexiones sobre la Biblia.

"Mis emociones oscilan entre la ira y la tristeza", dijo. "Cuando vi la cocina por primera vez, me quedé muy impactado, me sentí asfixiado".

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Esta semana, las autoridades comenzaron a permitir que las víctimas del incendio, que ​arrasó siete torres residenciales, causó ⁠la muerte de 168 personas y eclipsó la catástrofe de la Torre Grenfell de Londres de ‌2017, regresaran a sus hogares, bajo supervisión gubernamental, para recuperar cualquier pertenencia que ⁠pudiera haber sobrevivido.

LAS PERTENENCIAS DEL ABUELO, A SALVO

El martes, en ⁠la habitación de Cheung, un gran oso de peluche descansaba sobre sábanas revueltas.

En el salón, el polvo y las cenizas cubrían un pequeño piano, y el aire húmedo que entraba por las ventanas quemadas ⁠y rotas dejaba oscuras manchas de suciedad en la pared.

Cheung recuperó su reloj inteligente, su ​antiguo pasaporte y las tarjetas de embarque que había guardado como ‌recuerdo de sus viajes. Para alegría de su ‌abuela de 88 años, también encontró algunas pertenencias de su difunto abuelo: documentos, anillos y dos ⁠placas, ambas con la inscripción "buen corazón y grandes habilidades", de las cuales solo pudo sacar una del piso.

"Después de terminar de empaquetar estas cosas, me quedé de pie mirando el apartamento durante un rato", dijo Cheung.

"En ese momento, no pude evitar llorar", añadió. "Toda la preparación mental que había hecho de ​antemano parecía haber ‌sido inútil".

OLOR A QUEMADO EN LA ROPA

Cheung se había mudado a ese apartamento tras la muerte de su abuelo durante la pandemia para poder cuidar de su abuela. Ahora viven en viviendas temporales separadas de unos 9 metros cuadrados, en otra zona de Hong Kong.

Al no poder subir 14 tramos de escaleras, ella le había pedido que le ⁠trajera algo de ropa. Él no se llevó nada, a pesar de que su habitación era la única que no se había visto afectada por el incendio.

"Esa ropa, cuando la hueles, todavía está ahí: el olor a quemado", dijo.

Su abuela volvía a casa cuando se declaró el incendio y avisó a Cheung mediante un mensaje de texto.

Cheung le dijo que esperara en una iglesia cercana, pero ella regresó al piso para cocinar.

Aproximadamente media hora después, un vecino le advirtió de que el fuego se estaba extendiendo, por lo que huyó ‌y se reunió con Cheung más tarde esa misma noche.

Cheung dijo que el incendio les ha unido más y que ella a veces le cocina en su casa.

Su abuela se adaptó rápidamente al nuevo lugar y coge el autobús dos veces por semana para ir a su antigua iglesia, dijo.

NECESIDAD DE ENCONTRAR UNA MANERA DE "VOLVER A LEVANTARSE"

Pero a veces sigue siendo difícil, dijo. En diciembre, estaba agotado y emocionalmente exhausto, ‌sin apetito, con náuseas, tenso y sudando. Tras enterarse de que podía volver a su casa, volvió a tener pesadillas.

Aun así, espera que la experiencia le haga más fuerte.

"Después de perder mi hogar, nada más puede conmigo, ‌porque esto ya fue ⁠lo más difícil de afrontar".

Ha vuelto a correr maratones para liberar la tensión.

"La vida debe seguir. Cuando ocurre algo grave, después de haber llorado y derrumbarse, hay ​que encontrar la manera de volver a levantarse", dijo Cheung.

"Si no te cuidas, si no te preocupas por ti mismo, ¿cómo vas a cuidar de los demás o seguir adelante con otras cosas?".

Con información de Reuters