OpenAI planea invertir 1.500 millones de dólares en una empresa conjunta, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de OpenAI

La ​empresa de inteligencia artificial OpenAI tiene previsto invertir hasta 1.500 millones de dólares en ‌una nueva empresa conjunta ‌con firmas de capital riesgo, informó el miércoles el Financial Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

El creador de ChatGPT invertirá inicialmente 500 millones de dólares de capital en la empresa conjunta, conocida internamente como DeployCo, cuya valoración ​se espera que ⁠alcance los 10.000 millones de dólares en ‌una ronda de financiación que concluirá a ⁠principios de mayo, según ⁠el artículo.

DeployCo, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituida en Delaware, Estados Unidos, ⁠está diseñada para acelerar la adopción de ​las herramientas de trabajo de OpenAI ‌y constituye una pieza ‌clave de la estrategia de la empresa para ⁠introducirse en el mercado empresarial, según el FT.

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OpenAI tendrá acciones con derecho a voto privilegiado en DeployCo, añadió el FT.

Los inversores de capital ​riesgo ‌de DeployCo invertirán durante cinco años, y OpenAI les garantizará una rentabilidad anual del 17,5%, según el artículo.

OpenAI también tiene la opción de aportar 1.000 millones de dólares ⁠adicionales en una fecha posterior, según el FT, mientras que inversores como TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield y Goanna Capital invertirían otros 4.000 millones de dólares.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. OpenAI, TPG, Bain, Advent, Brookfield y Goanna no respondieron ‌de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Reuters informó en marzo de que tanto OpenAI como su competidor Anthropic han estado cortejando agresivamente a las firmas de capital riesgo, que controlan muchas empresas ‌y influyen en el gasto corporativo en software e IA.

OpenAI ha redoblado recientemente su apuesta por la ‌IA empresarial, un ⁠mercado en el que se considera que Anthropic tiene una mayor tracción, ​con una adopción más amplia entre los clientes corporativos.

Con información de Reuters