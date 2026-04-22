OpenAI planea invertir 1.500 millones de dólares en una empresa conjunta, según el FT

La empresa de inteligencia artificial OpenAI tiene previsto invertir hasta 1.500 millones de dólares en una nueva empresa conjunta con firmas de capital riesgo, informó el miércoles el Financial Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
El creador de ChatGPT invertirá inicialmente 500 millones de dólares de capital en la empresa conjunta, conocida internamente como DeployCo, cuya valoración se espera que alcance los 10.000 millones de dólares en una ronda de financiación que concluirá a principios de mayo, según el artículo.
DeployCo, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituida en Delaware, Estados Unidos, está diseñada para acelerar la adopción de las herramientas de trabajo de OpenAI y constituye una pieza clave de la estrategia de la empresa para introducirse en el mercado empresarial, según el FT.
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OpenAI tendrá acciones con derecho a voto privilegiado en DeployCo, añadió el FT.
Los inversores de capital riesgo de DeployCo invertirán durante cinco años, y OpenAI les garantizará una rentabilidad anual del 17,5%, según el artículo.
OpenAI también tiene la opción de aportar 1.000 millones de dólares adicionales en una fecha posterior, según el FT, mientras que inversores como TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield y Goanna Capital invertirían otros 4.000 millones de dólares.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. OpenAI, TPG, Bain, Advent, Brookfield y Goanna no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Reuters informó en marzo de que tanto OpenAI como su competidor Anthropic han estado cortejando agresivamente a las firmas de capital riesgo, que controlan muchas empresas y influyen en el gasto corporativo en software e IA.
OpenAI ha redoblado recientemente su apuesta por la IA empresarial, un mercado en el que se considera que Anthropic tiene una mayor tracción, con una adopción más amplia entre los clientes corporativos.
Con información de Reuters