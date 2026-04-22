Usuarios no autorizados accedieron al modelo Mythos de Anthropic, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Anthropic

​Un pequeño grupo de usuarios no autorizados ha accedido al ‌nuevo modelo de ‌IA Mythos de Anthropic, informó Bloomberg News el martes, citando documentación y a una persona familiarizada con el asunto.

Un reducido grupo de usuarios en un foro privado ​en línea ⁠obtuvo acceso a Mythos el ‌mismo día en que ⁠Anthropic anunció por primera ⁠vez un plan para poner el modelo a disposición de un número ⁠limitado de empresas con ​fines de prueba, según ‌el artículo.

Desde entonces, el ‌grupo ha estado utilizando Mythos ⁠de manera habitual, aunque no con fines de ciberseguridad, de acuerdo con el reporte.

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"Estamos investigando ​un informe ‌que afirma que hubo acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través del entorno de uno de nuestros ⁠proveedores externos", dijo un portavoz de Anthropic.

Anunciado el 7 de abril, Mythos está siendo desplegado como parte del "Project Glasswing" de Anthropic, una iniciativa controlada en virtud de la cual ‌se permite a organizaciones seleccionadas utilizar el modelo inédito Claude Mythos Preview para la ciberseguridad defensiva.

Mythos es un potente modelo de IA que ‌ha suscitado preocupación entre los reguladores por su capacidad sin precedentes para ‌identificar vulnerabilidades ⁠de seguridad digital y por su potencial de uso ​indebido.

Con información de Reuters