Usuarios no autorizados accedieron al modelo Mythos de Anthropic, según Bloomberg News

Un pequeño grupo de usuarios no autorizados ha accedido al nuevo modelo de IA Mythos de Anthropic, informó Bloomberg News el martes, citando documentación y a una persona familiarizada con el asunto.
Un reducido grupo de usuarios en un foro privado en línea obtuvo acceso a Mythos el mismo día en que Anthropic anunció por primera vez un plan para poner el modelo a disposición de un número limitado de empresas con fines de prueba, según el artículo.
Desde entonces, el grupo ha estado utilizando Mythos de manera habitual, aunque no con fines de ciberseguridad, de acuerdo con el reporte.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Estamos investigando un informe que afirma que hubo acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través del entorno de uno de nuestros proveedores externos", dijo un portavoz de Anthropic.
Anunciado el 7 de abril, Mythos está siendo desplegado como parte del "Project Glasswing" de Anthropic, una iniciativa controlada en virtud de la cual se permite a organizaciones seleccionadas utilizar el modelo inédito Claude Mythos Preview para la ciberseguridad defensiva.
Mythos es un potente modelo de IA que ha suscitado preocupación entre los reguladores por su capacidad sin precedentes para identificar vulnerabilidades de seguridad digital y por su potencial de uso indebido.
Con información de Reuters