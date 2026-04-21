Rusia se ha apoderado este año de 1.700 km² de territorio ucraniano, según un alto mando militar

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov, asisten a una reunión ampliada del Consejo del Ministerio de Defensa, en Moscú, Rusia

Por Guy Faulconbridge y ​Anton Kolodyazhnyy

MOSCÚ, 21 abr (Reuters) - El ejército ruso ha conquistado este año 1.700 km² de territorio en Ucrania y ‌está avanzando hacia el ‌llamado "cinturón de fortalezas" en el Dombás, dijo el máximo general ruso durante una inspección de sus tropas.

Desde su invasión en 2022, Rusia ha intentado hacerse con toda la zona del Dombás, en el este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev han sido empujadas hacia una línea de ciudades en combates ​encarnizados.

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Kiev también ha ⁠informado de algunos avances en la guerra más mortífera de ‌Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El alto ⁠mando ucraniano Oleksandr Sirski dijo a ⁠mediados de abril que las fuerzas de Kiev habían recuperado el control de casi 50 km² de su territorio en marzo.

"Desde ⁠principios de este año, un total de 80 asentamientos ​y más de 1.700 kilómetros cuadrados de ‌territorio han pasado a estar bajo ‌nuestro control", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor ⁠de las Fuerzas Armadas rusas, en unas imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa el martes.

Reuters no pudo verificar las informaciones sobre el campo de batalla y el Estado Mayor ​de las ‌Fuerzas Armadas de Ucrania no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los mapas proucranianos indican que Rusia ha tomado 592 km² este año.

Guerásimov dijo que el Grupo de Fuerzas del Sur de Rusia ⁠estaba atacando el cinturón de fortificaciones de Donetsk, que comprende las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantínivka, y que las fuerzas rusas se encontraban a unos 7 a 12 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk.

Las unidades rusas ya estaban combatiendo en algunas zonas de Kostiantínivka, dijo. Además, según Gerasimov, los soldados rusos avanzaban en Sumy, al ‌norte, y en Járkov, al noreste, para crear lo que él denominó "una zona de seguridad".

Según estimaciones rusas, Rusia controla alrededor del 90% del Dombás, aproximadamente el 75% de las regiones de Zaporiyia y Jersón, y franjas de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv ‌y Dnipropetrovsk en Ucrania.

Rusia también controla Crimea, que anexionó en 2014 tras los combates anteriores. La península del mar Negro está reconocida ‌internacionalmente como parte ⁠de Ucrania por la mayoría de los países.

Los mapas proucranianos muestran que Rusia controla 116.793 km², ​es decir, el 19,35% de Ucrania, pero que el avance ruso se ha ralentizado este año.

Con información de Reuters