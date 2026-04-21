Las bolsas europeas suben ligeramente ante optimismo sobre diálogo de paz entre EEUU e Irán

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían ligeramente el martes, tras registrar pérdidas en la sesión anterior, ‌después de que ‌los inversores se mostraron optimistas ante las noticias de que las negociaciones de paz en Oriente Medio eran posibles, mientras se acerca la fecha límite para el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

El índice ​paneuropeo STOXX ⁠600 crecía un 0,1% hasta los 621,99 puntos ‌a las 0713 GMT.

Las principales bolsas ⁠regionales también se anotaban ⁠ligeramente, con el DAX alemán sumando un 0,6% y el FTSE 100 de Londres subiendo un 0,1%.

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Los canales ⁠diplomáticos parecían seguir abiertos, en un momento ​en que representantes estadounidenses se ‌mostraron optimistas respecto a ‌que las conversaciones de paz se llevarían ⁠a cabo en Pakistán. Un alto responsable iraní indicó que Teherán estaba considerando participar, aunque persisten importantes obstáculos e incertidumbre ​a medida ‌que se acerca la final del alto el fuego.

Las acciones se recuperaban de las pérdidas de la víspera, mientras que los precios del petróleo descendían, ⁠lo que refleja las esperanzas de los inversores de que las negociaciones entre EEUU e Irán se reanuden esta semana, después de que las reuniones anteriores en Islamabad fracasaran sin llegar a un acuerdo.

Entre los sectores, el tecnológico lideraba la tabla, ‌con un alza del 1%.

En la parte baja del índice de referencia se situaba el índice sanitario, con una caída del 0,6%.

Entre otras empresas destacadas, las acciones de Royal Unibrew se ‌desplomaban un 13%, encaminándose hacia su peor jornada desde octubre de 2022, después de que la ‌empresa danesa ⁠de bebidas anunciara que su asociación con los distribuidores de Pepsi ​en el norte de Europa iba a terminar.

Con información de Reuters