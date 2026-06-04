Epic Games: juegos gratis del 4 al 11 de junio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal de juegos gratis y, entre el 4 y el 11 de junio, los usuarios pueden sumar sin costo dos títulos para PC a su biblioteca: Rogue Waters y Songs of Conquest. Como ocurre cada semana, una vez reclamados dentro del período promocional, ambos juegos quedan para siempre asociados a la cuenta del usuario, sin necesidad de pagar una suscripción.

La propuesta de esta semana combina estrategia, exploración y combate táctico. Por un lado, Rogue Waters ofrece una aventura de piratas con elementos roguelite, mientras que Songs of Conquest apunta a quienes disfrutan de los juegos de estrategia por turnos con un fuerte componente de gestión y expansión de territorios. La promoción estará disponible hasta el 11 de junio, momento en el que Epic Games reemplazará estos títulos por una nueva selección.

Dos juegos gratis para sumar a tu biblioteca

Songs of Conquest es un título inspirado en los clásicos juegos de estrategia de los años 90. Combina exploración de mapas, administración de recursos, construcción de ciudades y batallas por turnos. Además, cuenta con una estética pixel art muy cuidada y varias facciones con habilidades y estilos de juego propios.

Uno de sus mayores atractivos es la profundidad estratégica que ofrece. Los jugadores deben administrar recursos, expandir sus dominios, reclutar ejércitos y planificar cuidadosamente cada movimiento para imponerse sobre sus rivales. La toma de decisiones tiene un peso importante, especialmente en las partidas más avanzadas.

Por su parte, Rogue Waters es un juego de estrategia táctica ambientado en un mundo de piratas. Los jugadores toman el control de una tripulación que debe navegar por mares peligrosos, reclutar nuevos integrantes y enfrentar combates tanto navales como terrestres. Su estructura roguelite hace que cada partida sea diferente, ya que los desafíos, recompensas y rutas cambian constantemente.

Además de sus combates tácticos, Rogue Waters se destaca por la posibilidad de personalizar la tripulación y mejorar el barco a medida que avanza la aventura. Cada integrante cuenta con habilidades particulares que pueden marcar la diferencia durante los enfrentamientos, por lo que la elección de los personajes y la estrategia utilizada resultan fundamentales para superar los desafíos más difíciles.

Rogue Waters es un juego de estrategia táctica ambientado en un mundo de piratas.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Obtener estos títulos es un proceso sencillo y no requiere ningún pago. Solo hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Epic Games Store desde la web o la aplicación para PC. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva de forma gratuita. Buscar la sección de juegos gratis de la semana. Seleccionar Rogue Waters y Songs of Conquest. Presionar el botón para reclamarlos sin costo. Completar el proceso de compra gratuita. Los juegos quedarán guardados de manera permanente en la biblioteca de la cuenta.

Con esta nueva promoción, Epic Games continúa una estrategia que ya lleva varios años y que permite a los jugadores ampliar su colección digital sin gastar dinero. Para quienes disfrutan de la estrategia, la gestión y las aventuras tácticas, esta semana ofrece una combinación especialmente atractiva.