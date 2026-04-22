América gana de visita y se mantiene en zona de postemporada del torneo mexicano de fútbol

América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, sacó el martes un triunfo de ‌3-2 de su visita ‌a León y se mantiene dentro de la zona que da acceso a la postemporada del torneo Clausura.

Las "Águilas" del América llegaron a 25 puntos para ubicarse en el sexto lugar, dentro de la zona que da acceso a la postemporada o liguilla, instancia a la que clasifican los clubes ​que ocupan los primeros ⁠ocho lugares de la tabla general al final de ‌las 17 jornadas de la temporada regular.

Hasta el ⁠momento, los clubes que ya están ⁠instalados en los cuartos de final son Guadalajara, Pachuca, Pumas UNAM y Cruz Azul.

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En el partido correspondiente a la decimosexta y ⁠penúltima jornada, disputado en el estadio Nou Camp ​de León, América se puso en ventaja ‌a los tres minutos con un ‌disparo de zurda del uruguayo Brian Rodríguez dentro del ⁠área.

América aumentó su ventaja a los 12 minutos cuando Erick Sánchez metió el balón por el ángulo izquierdo con un potente y colocado disparo desde fuera del área tras ​recibir un ‌pase del colombiano Cristian Borja.

León estuvo cerca de descontar a los 21 minutos con un potente disparo del panameño Ismael Díaz y que desvió el portero Rodolfo Cota con el pie derecho.

León descontó a los ⁠36 minutos por conducto del colombiano Diber Cambindo, quien definió de derecha un centro enviado desde el sector derecho.

El equipo local empató al final de la primera parte con un colocado disparo de Fernando Beltrán desde fuera del área, metiendo el balón por el ángulo derecho.

América estuvo cerca de anotar el tercer gol ‌a los 56 minutos con un disparo de Alejandro Zendejas que pegó en el poste derecho.

El tercer gol de América cayó a los 77 minutos con un tiro penal que anotó Zendejas.

En los otros partidos del martes, Pumas UNAM remontó dos goles ‌en contra y venció 4-2 a Bravos de Ciudad Juárez con dobletes de Guillermo Martínez y del paraguayo Robert Morales.

Monterrey ganó 2-1 ‌a Puebla con ⁠goles del argentino Lucas Ocampos y del español Oliver Torres. Para Puebla anotó el uruguayo Emiliano ​Gómez.

En tanto, Querétaro y Cruz Azul empataron 1-1.

La jornada se completará el miércoles con los partidos entre Atlas-Tigres UANL, Atlético San Luis-Santos Laguna, Mazatlán-Toluca, Necaxa-Guadalajara y Tijuana-Pachuca.

Con información de Reuters