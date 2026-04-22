El Pelado Trebucq quedó expuesto en vivo por una invitada.

Este martes 21 de abril tuvo lugar en LN+ una suerte de debate entre dos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, Val Gómez (de la agrupación de izquierda La Marea) y Lucca Bibbo (de la agrupación libertaria Somos Libres). Ambos fueron partícipes de una riña generalizada que se viralizó en las redes sociales, razón por la cual fueron convocados al programa que conduce Esteban Trebucq para limar asperezas y que cada uno dé su parecer sobre lo ocurrido.

En determinado momento, una de las panelistas le consultó a ambos jóvenes si se radicó denuncia alguna, ya sea ante las autoridades de la facultad o la propia Policía, sobre presuntos incidentes previos donde también habría tenido lugar la agresión. "Hoy la Policía no puede entrar a la Universidad Pública, producto de una conquista histórica...", empezó a desarrollar Val, tras lo cual fue interrumpida por un colérico Trebucq: "Falso. La Policía Federal si puede entrar, no digamos burradas, la Policía Federal puede entrar".

"No, es real. A la Universidad Pública no pueden entrar armados producto de...", intentó proseguir la muchacha, pero entre varios la taparon jactándose de que era erróneo lo que estaba contando. "Pará, la Policía Federal puede entrar, no desinformemos", insistió Trebucq. "Hubo un concenso, no mío, del conjunto de la comunidad universitaria. Habían docentes, habías estudiantes...", procuró continuar la joven, aunque su intento fue estéril otra vez.

"Pero si matan a alguien como no va a entrar la Policía, estamos todos locos", vociferó uno de los panelistas. "Estás diciendo cualquier cosa, la Policía Federal puede ingresar, no la de la Provincia", le señaló el conductor. "No estoy diciendo cualquier cosa, por favor te pido que me traten con respeto y que me dejen terminar de hablar cuando estoy discutiendo", concluyó ella, aunque el objeto de debate estaba ya sumamente diluído.

¿Por qué la Policía no puede ingresar a las universidades públicas?

El artículo que prohibe el ingreso de la fuerza pública en las universidades nacionales.

Lo cierto es que quien tenía razón era Val Gómez. Su argumento encuentra soslayo en la Ley de Educación Superior Nº 24.521, sancionada y promulgada en 1995, que establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

En el Título IV, sobre la Educación Superior Universitaria, está el Capítulo 2 denominado "De la autonomía, su alcance y sus garantías". Allí, el Artículo 31 reza: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".