Estados Unidos pide al agregado de seguridad de Brasil que abandone el país

FOTO DE ARCHIVO. Guardias sostienen banderas de EEUU y Brasil en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido al agregado de ‌seguridad brasileño ‌Marcelo Ivo de Carvalho que abandone el país, dijo el lunes la embajada estadounidense en ese país sudamericano.

De Carvalho, que actúa como enlace con las autoridades de inmigración ​estadounidenses, trabaja ⁠desde Miami.

La medida se conoce ‌después de que el ICE ⁠detuviera brevemente la ⁠semana pasada al jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil ⁠en septiembre tras ser condenado ​por conspirar para dar ‌un golpe de ‌Estado junto con el expresidente Jair Bolsonaro, ⁠aliado político de Donald Trump.

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"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes ​formales ‌de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", dijo en la red social X la Oficina ⁠de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, que añadió que se había pedido al "funcionario brasileño en cuestión" que abandonara el país.

El mensaje, que fue compartido por ‌la embajada de EEUU en Brasil, no nombraba al funcionario ni mencionaba explícitamente el caso de Ramagem. La embajada confirmó posteriormente a Reuters que ‌se refería a De Carvalho.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y ‌la Policía ⁠Federal no respondieron de inmediato a las solicitudes de ​comentarios.

Con información de Reuters