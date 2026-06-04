Una panelista de América TV cuestionó los dichos de Jony Viale tras oír su declaración ante el caso de Agostina Vega.

Durante una transmisión de BTV (América TV), una panelista apuntó contra los dichos repudiables que manifestó el periodista Jonatan Viale sobre la marcha de Ni Una Menos tras el brutal femicidio de Agostina Vega.

Tras el estremecedor caso de Agostina Vega, la jóven de 14 años que desapareció el 23 de mayo pasadas las 22:30 de la noche en la ciudad argentina de Córdoba, que fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, el periodista expresó durante una transmisión de Radio Rivadavia, en alusión a las feministas: "Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, ‘ni una menos, vivas nos queremos, el estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos’. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado”.

Además agregó: "Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo. ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei?. Vamos muchachos, tal vez les interese preguntarse sí en Córdoba hay redes de prostitución infantil o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política”.

En este contexto Carmela Bárbaro, panelista de BTV, cuestionó las palabras de Viale y expresó: "¿Quién es Jony Viale para decirnos ‘estas chicas'? ¿Por qué nos tratan así? No somos ‘estas chicas’, somos mujeres, somos un movimiento y estamos pidiendo derechos. Esto es político porque se va a resolver en el Congreso, no se va a resolver en un supermercado”.

La marcha multitudinaria de Ni Una Menos

Este miércoles 3 de junio se realizó la marcha de Ni Una Menos que reclamó justicia por el femicidio de la adolescente Agostina Vega. En este sentido, la familia de la menor estuvo presente en la movilización. Además, Elizabeth Heredia, abuela de la víctima, reveló que encontró una carta oculta de su nieta en la que, según dijo, aparece “su última voluntad”.