Ideal para las de pelo ondulado: el corte en tendencia para este 2026 que los estilistas adoran.

Hay un corte de pelo que es perfecto para las que tienen ondas y rulos que ya es tendencia este 2026. Si solés pelearte con la textura de tu pelo y con el frizz, este corte te puede favorecer mucho.

Se trata de las ondas en cascada y con textura, una tendencia que busca abrazar al movimiento natural del pelo y deja atrás los peinados demasiado estructurados. La clave está en potenciar la forma propia de las ondas o los rulos en lugar de intentar modificarlos.

Este estilo suele lograrse con cortes en capas que distribuyen mejor el volumen y permiten que cada onda tenga más definición. El resultado es una melena con cuerpo, liviana y con un efecto mucho más natural.

Por qué el pelo ondulado está en tendencia

El pelo ondulado está en tendencia por una corriente dentro del mundo beauty que viene ganando fuerza desde hace algunos años, que es la vuelta a la naturalidad. Cada vez más personas buscan lucir la textura real de su pelo y reducir el uso excesivo de herramientas de calor como planchitas o bucleras.

También está relacionada con una mayor preocupación por la salud del pelo. Al evitar procesos agresivos y trabajar con la textura natural del pelo, se reduce el daño y se favorece una apariencia más saludable.

El corte para cabello ondulado en tendencia para este 2026.

Por eso, durante 2026 vamos a ver muchas melenas con ondas y rulos menos rígidos, donde el frizz deja de ser un enemigo y pasa a formar parte del look. La idea es lograr un pelo relajado, con movimiento y personalidad.

Para potenciar este efecto, los estilistas recomiendan utilizar sprays texturizantes, cremas para peinar o activadores de rizos. Estos productos ayudan a definir la forma del cabello sin quitarle naturalidad ni movimiento.

Otras ventajas de este corte

Además, este tipo de cortes suele ser más fácil de mantener en el día a día. Al respetar la forma natural del pelo, se necesita menos tiempo de peinado y menos productos para conseguir un buen resultado.

Otra de las razones detrás de su popularidad es que se adapta a distintos largos y tipos de ondas o rulos. Ya sea en una melena larga, media o más corta, las capas permiten crear dimensión y realzar la textura propia de cada persona.