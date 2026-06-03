A qué se dedica Guillermina Valdés fuera de la actuación

La empresaria lanzó su línea de perfumes en 2019 y logró posicionarse en el competitivo mercado de la perfumería nacional.

Durante años, Guillermina Valdes fue una figura habitual en la televisión, las pasarelas y distintos proyectos vinculados al espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió orientar su carrera hacia el mundo de los negocios y el desarrollo de marcas propias. Actualmente, su presente profesional está marcado por el emprendimiento y la industria de la belleza.

El cambio de Guillermina Valdés del espectáculo al mundo empresarial

La trayectoria de Guillermina Valdes estuvo ligada durante mucho tiempo a los medios de comunicación. Su trabajo como modelo, actriz y empresaria le permitió construir una imagen reconocida dentro del ambiente artístico argentino.

Sin embargo, lejos de conformarse con ese recorrido, comenzó a desarrollar proyectos comerciales propios con una visión de largo plazo. El objetivo fue construir marcas que trascendieran su figura pública y lograran posicionarse por mérito propio dentro de mercados altamente competitivos.

La transición hacia el universo empresarial no ocurrió de un día para otro. Primero incursionó en la industria de la moda con una línea de calzado que le permitió adquirir experiencia en diseño, comercialización y construcción de marca. Esa etapa fue clave para los proyectos que llegarían después.

El negocio de perfumes de Guillermina Valdés

El principal emprendimiento de Guillermina Valdes en la actualidad está vinculado al sector de la perfumería. En 2019 lanzó su primera línea de fragancias con una propuesta que buscó ocupar un espacio poco explorado dentro del mercado local.

La idea consistió en ofrecer perfumes inspirados en tendencias internacionales y grandes casas de perfumería, pero con valores más accesibles para el consumidor argentino. De esta manera, logró captar la atención de un público interesado en productos sofisticados sin necesidad de recurrir a marcas importadas de alto costo.

Con el paso de los años, la empresa amplió su catálogo y consolidó una identidad propia. Fragancias como “Guillermina” se convirtieron en algunos de los productos más representativos de la marca, mientras que otras opciones apuntaron a diferentes estilos y momentos de uso.

La estrategia de crecimiento también incluyó el lanzamiento de colecciones especiales pensadas para distintos perfiles de consumidores, fortaleciendo la presencia de la marca en el mercado nacional.

Cómo creció la marca de cosmética y bienestar de Guillermina Valdés

Además de los perfumes, Guillermina Valdes amplió su propuesta hacia categorías relacionadas con el bienestar y el cuidado personal. Esta diversificación le permitió construir un universo de productos alineados con una estética definida y una identidad de marca coherente.

Tras su paso por la televisión y las pasarelas, Guillermina Valdés orientó su carrera hacia el desarrollo de marcas propias.

El desarrollo de nuevas líneas estuvo acompañado por una fuerte presencia digital y una estrategia enfocada en conectar con consumidores que buscan calidad, diseño y accesibilidad. Ese posicionamiento resultó clave para diferenciarse dentro de un segmento donde la competencia es cada vez mayor.

La empresaria apostó por una imagen sofisticada, pero cercana, combinando tendencias internacionales con propuestas adaptadas a las necesidades del mercado argentino.

El lanzamiento de "Noches", el perfume número 12 de Guillermina Valdés

Recientemente, Guillermina Valdes presentó un nuevo paso en la expansión de su negocio: el lanzamiento de “Noches”, la fragancia número 12 de su colección.

El perfume mantiene la identidad que caracteriza a la marca y se destaca por una composición pensada para generar una experiencia sensorial intensa y duradera. La salida combina notas frutales de fresa y azafrán, mientras que el corazón incorpora jazmín y violeta. En el fondo aparecen acordes cálidos de praliné, ámbar y roble.

La incorporación de esta nueva fragancia confirma el crecimiento sostenido del emprendimiento y demuestra cómo la empresaria logró consolidar un proyecto que ya superó la etapa inicial para convertirse en una marca estable dentro de la industria local.

Así, lejos de la actuación y con una presencia más enfocada en los negocios, Guillermina Valdes continúa desarrollando una carrera empresarial basada en la perfumería, la cosmética y el bienestar, sectores en los que encontró un espacio para expandir su creatividad y visión comercial.