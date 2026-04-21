Horacio Guarany, folklorista: "La libertad es como la vida: solo la merece quien sabe conquistarla todos los días"

Guarany sufrió bombas en su casa por parte de la Triple A.

"La libertad es como la vida: solo la merece quien sabe conquistarla todos los días". La frase es una de las declaraciones más profundas de Horacio Guarany, el cantor que le puso voz al pueblo argentino, y condensa su filosofía política y humana. Para él, la libertad no era un estado fijo, sino que Era una conducta que se ejercita cada día, como la vida misma.

Para entender su contexto, hay que analizar tanto el momento histórico que vivió como su propia trayectoria personal.

El trasfondo filosófico: La libertad como ejercicio

Para Guarany, la libertad no era un "estado" que se alcanzaba y se mantenía solo, sino una conducta. Al compararla con la vida, sostiene que ambas son frágiles y requieren un esfuerzo constante. Su idea central es que si dejas de luchar por tus derechos o por tu autonomía, los pierdes; la libertad "se oxida" si no se ejercita.

Contexto político y exilio

El contexto más crudo de esta frase se vincula con los años 70 en Argentina. Guarany fue un artista profundamente comprometido políticamente (afiliado al Partido Comunista), lo que le valió persecuciones:

Atentados: Sufrió bombas en su casa por parte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Prohibición: Sus discos fueron prohibidos y retirados de las radios.

Exilio: En 1974 debió abandonar el país, viviendo en España y México.

Al regresar y seguir cantando pese a las amenazas, él reafirmaba que conquistar la libertad todos los días significaba, en su caso, no callarse a pesar del miedo.

El origen literario: Goethe

Aunque la frase se le atribuye a Guarany porque él la popularizó y la hizo carne en sus discursos y entrevistas, es importante notar que es una paráfrasis de una idea de Johann Wolfgang von Goethe en su obra Fausto: "Solo merece la libertad y la vida quien tiene que conquistarlas cada día".

En 1974 debió exiliarse en España y México por la dictadura.

Guarany, que era un gran lector y autodidacta, tomó este concepto universal y lo adaptó al lenguaje popular argentino, integrándolo en su mensaje sobre la soberanía del pueblo y el papel del "cantor" como defensor de esa libertad.

Su aplicación en las canciones

Esta premisa es la columna vertebral de su obra más famosa, "Si se calla el cantor". El contexto de la frase es la advertencia de que la pasividad es la muerte de la cultura. Para Guarany, el cantor debe "conquistar" su lugar y su palabra diariamente porque siempre habrá poderes que intenten silenciarlo.