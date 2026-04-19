Silvestre Dangond se presentará en el Movistar Arena el 22 de mayo. (PH Ig Silvestre Dangond)

El cantante colombiano Silvestre Dangond se prepara para dar un paso clave en su relación con el público argentino: su presentación en el Movistar Arena. En ese contexto, el músico también reflexiona sobre el lugar del vallenato, un género de folklore arraigado en la cultura colombiana que logró expandirse por toda América Latina.

Lejos de pensar en modas pasajeras, el artista sostiene que atraviesa un presente constante de renovación. Para él, la clave está en su capacidad de reinventarse sin perder la esencia, en una tensión permanente entre tradición y evolución que mantiene vigente a este folklore. A la vez, reivindica el rol de quienes defienden su raíz más pura, incluso desde la crítica, como parte fundamental del crecimiento del género.

Tras años de visitas periódicas al país, el artista encara este show como una evolución natural de su recorrido, un crecimiento que -según anticipa- se va a notar tanto en la propuesta artística como en la convocatoria. “Lo veo como una oportunidad de seguir sembrando”, asegura, en referencia a este nuevo desafío en un escenario de mayor escala.

Mano a mano con Silvestre Dangond

El vallenato como género folklórico

¿Qué sentís al llevar el vallenato al mundo y fusionarlo con otros géneros?

- Siento mucho orgullo. No tanto por Silvestre Dangond, sino por todo esto. Y me siento comprometido a abrir espacios, a traer parte de la cultura, esos sonidos como la caja… eso potencia nuestro sentido de pertenencia. Me siento muy comprometido con eso.

¿Creés que el vallenato está en un momento de auge?

- Siempre ha estado en un momento especial. Llevamos años dándole y dándole, entonces eso demuestra que nunca ha tenido fin. Es un género que se está reinventando todo el tiempo. Ha tenido muchas variaciones, una metamorfosis constante, pero la meta no ha llegado y eso hace que nos esforcemos cada vez más.

¿Cómo convivís con las críticas, sobre todo de los sectores más tradicionales?

- Yo les agradezco a los críticos. Nunca voy en contra de ellos, son fundamentales. Una crítica me hace pensar, me hace analizar, me puede hacer cambiar. Trabajar en equipo no significa que todos vayamos para el mismo lado. Y cuando critican desde lo folclórico, desde lo purista, es respetable. Eso hay que aplaudirlo: que haya gente que quiera conservar el género, que diga “esto no me gusta”, “lo estás dañando”. Eso también es amor por el vallenato.

Sus shows en Argentina y el crecimiento de su audiencia

¿Cómo te preparás para reencontrarte con el público argentino? ¿Qué expectativas tenés?

- Yo creo que la preparación y las ansias vienen cuando ya se va acercando la fecha, pero esto también hace parte de la preparación: venir a calentar al público, a decir “aquí estoy, ya falta poco”.

Llevo años viniendo, cada dos años estoy en Buenos Aires, entonces es como hacer un recorrido, un recorde de muchas cosas. Y esta vez siento que el trabajo de llegar al Movistar se va a notar mucho.

Es un paso importante pasar de teatros al Movistar Arena. ¿Cómo lo vivís?

- Muy emocionante, muy emocionante por la oportunidad. Lo veo como eso: una oportunidad de seguir sembrando, de seguir cultivando y dándole a la gente, para poder seguir viniendo todos los años.

Hace poco cantaste en un café en Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia?

- La verdad es que ese tiempo que duré ahí quería seguir. Me conecté tanto que estaba feliz. El público estaba contento, receptivo… el clima, los árboles, todo se juntó para que saliera algo muy especial, de mucho recuerdo.

¿Cómo es estar de gira?

- Esta gira arranca en Bogotá el 15, y ahí comienza El baile de todos. Entonces hay cambios, y eso es lo bacano: ir caminando, probando, decir “esto me gusta, cambiemos acá”, para llegar bien reforzados al 22.

Silvestre Dangong y sus colaboraciones con argentinos

El año pasado colaboraste con artistas argentinos. ¿Cómo fueron esas experiencias?

- Sí, con Emilia, con Luciano Pereyra y ahora acabo de hacer algo con La Konga. En estos días lanzamos la canción.

Silvestre Dangond en vivo. (PH Ig Silvestre Dangond)

¿Qué se puede adelantar de ese tema?

- Entre cuarteto y vallenato te vas a dar cuenta de que es uno solo… escuchala (risas).

¿Con qué otro artista argentino te gustaría colaborar?

- Con Diego Torres. Me encantaría hacer algo con Diego.