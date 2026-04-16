Leire Martínez habló con este medio, de cara a sus presentaciones en Argentina.

Leire Martínez atraviesa un presente de renovación artística tras su salida de La Oreja de Van Gogh: lanzó su primer disco solista -Historias de Aquella Niña- y vendrá a Argentina a presentarlo en vivo. En diálogo con El Destape, la cantante española reflexionó sobre este momento de transición, en el que busca reconectar con el público desde un lugar más personal, sin perder el vínculo construido a lo largo de los años sobre los escenarios.

Durante la entrevista, Martínez habló sobre su relación con el público argentino -al que definió como “increíble” y “muy agradecido”-, el proceso creativo de su nuevo trabajo y las múltiples influencias que atraviesan su música, desde el pop hasta el rock y la electrónica. También se refirió a sus posibles colaboraciones con artistas locales, su mirada sobre la escena actual y la decisión de reinterpretar en vivo canciones de su etapa anterior, ahora con nuevos arreglos y una banda que acompaña esta nueva búsqueda sonora.

Entrevista a Leire Martínez

¿Cómo es reencontrarte con el público argentino por primera vez como solista?

- Bueno, a ver, afortunadamente, no es la primera vez que vengo. Es verdad que ha cambiado el contexto, ha cambiado el escenario y ahora vengo sola, pero me he subido a muchos escenarios en Argentina y he tenido muchos conciertos ante público argentino.

Creo que en ese sentido no cambia tanto la cosa, ¿no? Sí que de pronto está esa diferencia de que ahora las letras, esta es mi propuesta musical, y tengo ganas sobre todo de ver cuál es la respuesta del público en ese sentido. Pero por lo demás, creo que el que ya me conoce sobre un escenario ya sabe a lo que viene cuando viene a verme.

¿Y cómo notaste al público argentino las veces que viniste?

- El público argentino, la verdad, es increíble. Es muy agradecido, de verdad, porque te muestra todo su cariño, te empujan, te animan; es como que lo vives de una forma muy intensa.

En cuanto a tu disco nuevo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué influencias musicales tuviste?

- Wow. Mira, me he dado cuenta de que mis influencias musicales son muchas, porque no escucho un único tipo de música. Me gusta escuchar cosas muy dispares, muy distintas, y no solo de ahora, sino de años atrás.

Leire Martínez.(PH @leiremo_oficial)

De hecho, la colaboración con Miranda! surge un poco de eso. Me di cuenta de que todo lo que he ido absorbiendo como oyente, de pronto aparece en una composición.

- A veces digo “esto me recuerda a Miranda!”, y ahí te das cuenta de que hay artistas que te han influenciado a lo largo de tu vida. No es que los escuche todos los días, pero sí los he escuchado durante años, y claramente algo he aprendido de ellos.

Mi manera de escuchar música es muy variada, muy random. A veces sí, voy a buscar un artista o un disco en concreto, pero en el día a día escucho música de forma bastante aleatoria.

El pop te permite esa mezcla de estilos también, ¿no?

- Claro, totalmente. De hecho, en el disco hay reminiscencias a la electrónica, otras más al rock. El pop te da un escenario muy amplio, te permite jugar. Y yo lo que quería en este disco era jugar y probar. Y dentro de ese juego, quedarme con lo que me hacía sentir más yo, más acorde a lo que quería contar ahora.

Leire Martínez. (PH @leiremo_oficial)

Más allá de Miranda, ¿hay algún artista argentino con el que te gustaría colaborar?

- Hay muchos artistas argentinos. A lo largo de los años han sido grandes exportadores de música: desde Fito Páez, por ejemplo, hasta Abel Pintos, con quien ya he colaborado. Y ahora también toda la escena más urbana, gente más joven.

Hay muchas mujeres que están haciendo muy bien las cosas. Yo estoy muy abierta, sobre todo a proyectos que me llenen, a comunicar. Para mí es importante lo que se cuenta en una canción, así que siempre que me sienta identificada, por supuesto que voy a estar.

En este show vas a incluir canciones de tu etapa en La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo van a ser esas versiones?

- Sí, evidentemente, tengo una banda nueva y entonces las hemos hecho nuestras. La esencia de las canciones es la que es, no es que las hayamos llevado a otro estilo completamente distinto, pero sí son versiones diferentes. Hay nuevos instrumentos, por ejemplo hay una chica que toca la viola. Entonces tienen otro color, otra identidad, pero respetando lo que son las canciones.