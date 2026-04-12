Emanero se presentó en su quinto Movistar Arena sold out el pasado jueves. (PH @emanero)

Emanero se presentó ante un Movistar Arena colmado el pasado 9 de abril, en la quinta función sold out de su gira Todo por un Beso. Con las fusiones de cumbia y género urbano que caracterizan a su música, el artista recibió a una gran variedad de invitados y pasó por diversos climas: uno de los artistas fue un ídolo del folklore.

Se trató de Luciano Pereyra, con quien Emanero interpretó las canciones La Peligrosa y Ahora Resulta; después de cantar juntos, el anfitrión le dedicó a su invitado unas palabras de agradecimiento por haberlo ayudado tanto como colega y aludió a que la colaboración de La Peligrosa con David Bisbal fue posible gracias a Luciano.

La jornada funcionó como marco para la presentación oficial de Todo Por Un Beso, su reciente trabajo conceptual, en un espectáculo que integró nuevas composiciones con los éxitos que definieron su trayectoria previa. La puesta en escena se caracterizó por una estructura narrativa que alternó climas introspectivos, con el músico al piano o en formatos acústicos, con segmentos de alta energía donde recorrió los sectores del estadio.

Un componente central del show fue la participación de referentes de distintos géneros y generaciones, destacándose las colaboraciones con Cacho Deicas, Ariel Puchetta y Antonio Ríos, además de la presencia de Ángela Torres, Valentino Merlo, BM y Big One.

Emanero y Luciano Pereyra. (PH @emanero)

El evento incluyó además la implementación de la experiencia Runfla, un formato que el artista desarrolla desde hace tiempo y que ofrece una ambientación diferencial con mesas privadas y servicios exclusivos al borde del escenario. Esta propuesta contó con la asistencia de diversas figuras del ámbito del espectáculo, reforzando la identidad estética y social que rodea a su proyecto.

Emanero y Ángela Torres. (PH @emanero)

Este nuevo hito en Buenos Aires marca el punto de partida para la gira internacional de Todo Por Un Beso. El tour proyecta presentaciones en distintos puntos de Argentina, Uruguay y España, representando el despliegue territorial más extenso del artista hasta la fecha y consolidando su expansión hacia mercados externos.

Así fue el gran cierre con Ángela Torres

Ángela Torres se apersonó en el escenario de Emanero para brindar el cierre definitivo a una noche cargada de invitados y baile. La artista sorprendió al público apareciendo sentada al piano, entonando con suavidad las primeras estrofas de Sin vergüenza, creando un clima íntimo que cambió por completo cuando comenzó el ritmo principal. En ese momento, su voz se amalgamó a la de Emanero en una interpretación enérgica que los encontró cantando y bailando juntos hasta alcanzar un final explosivo, coronado por una lluvia de papel picado que selló el cierre del espectáculo.